Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

(Reuters) - A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou estável na nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, que mostrou também pouca variação na avaliação da administração petista e uma boa receptividade à defesa da soberania, em meio ao tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com o levantamento, a aprovação do governo Lula se manteve em 46%, enquanto a reprovação repetiu os mesmos 51% de agosto.

A avaliação do governo registrou oscilações dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais e para menos. A avaliação negativa passou para 38%, ante 39% no mês passado, enquanto a positiva repetiu os mesmos 31% de agosto. A parcela dos que acham o governo regular foi a 28%, ante 27%.

Perguntados se o Brasil está na direção certa ou errada, 58% responderam que o país está na direção errada -- eram 57% no mês passado. Já os que veem a nação no caminho certo se mantiveram em 36%.

Os entrevistados também foram questionados sobre sua expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, aqueles que acreditam em uma piora oscilaram de 40% em agosto para 37% agora. Os que acreditam em uma melhora da economia ficaram estáveis em 40%.

A percepção sobre o preço dos alimentos, tópico com bastante influência na popularidade de Lula, também apresentou pouca mudança. Os 60% de agosto para quem os preços subiram, agora em setembro são 61%. Os mesmos 18% que avaliavam que houve uma queda nos preços verificados na rodada passada foram registrados em setembro.

JULGAMENTO

O levantamento também sondou a percepção do eleitorado sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado. Dentre os entrevistados, 55% acreditam que houve uma tentativa de golpe, contra 38% que não acreditam nisso. Em dezembro de 2024, 50% acreditavam que houve uma tentativa de golpe e os mesmos 38% não acreditavam.

A fatia dos que acreditam que Bolsonaro participou da trama golpista passou de 52% em agosto para 54% em setembro. Os que não acreditam nisso passaram de 36% a 34%.

Para 49% dos entrevistados, a pena de 27 anos e 3 meses decretada contra Bolsonaro é exagerada; 35% a consideram adequada e 12% a avaliaram como insuficiente.

Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros exportados àquele país, a pesquisa mostrou que 64% consideram certa a defesa da soberania nacional por Lula, contra 26% que veem essa posição como errada. Ao mesmo tempo, para 53% o presidente está certo a defender a aliança comercial com o Brics -- grupo de países que inclui China, Rússia e Índia --, enquanto 29% acham isso errado.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias de 12 a 14 de setembro.

(Por Maria Carolina Marcello)