Topo

Notícias

Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

17/09/2025 07h30

(Reuters) - A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou estável na nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, que mostrou também pouca variação na avaliação da administração petista e uma boa receptividade à defesa da soberania, em meio ao tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com o levantamento, a aprovação do governo Lula se manteve em 46%, enquanto a reprovação repetiu os mesmos 51% de agosto.

A avaliação do governo registrou oscilações dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais e para menos. A avaliação negativa passou para 38%, ante 39% no mês passado, enquanto a positiva repetiu os mesmos 31% de agosto. A parcela dos que acham o governo regular foi a 28%, ante 27%.

Perguntados se o Brasil está na direção certa ou errada, 58% responderam que o país está na direção errada -- eram 57% no mês passado. Já os que veem a nação no caminho certo se mantiveram em 36%.

Os entrevistados também foram questionados sobre sua expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, aqueles que acreditam em uma piora oscilaram de 40% em agosto para 37% agora. Os que acreditam em uma melhora da economia ficaram estáveis em 40%.

A percepção sobre o preço dos alimentos, tópico com bastante influência na popularidade de Lula, também apresentou pouca mudança. Os 60% de agosto para quem os preços subiram, agora em setembro são 61%. Os mesmos 18% que avaliavam que houve uma queda nos preços verificados na rodada passada foram registrados em setembro.

JULGAMENTO

O levantamento também sondou a percepção do eleitorado sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado. Dentre os entrevistados, 55% acreditam que houve uma tentativa de golpe, contra 38% que não acreditam nisso. Em dezembro de 2024, 50% acreditavam que houve uma tentativa de golpe e os mesmos 38% não acreditavam.

A fatia dos que acreditam que Bolsonaro participou da trama golpista passou de 52% em agosto para 54% em setembro. Os que não acreditam nisso passaram de 36% a 34%.

Para 49% dos entrevistados, a pena de 27 anos e 3 meses decretada contra Bolsonaro é exagerada; 35% a consideram adequada e 12% a avaliaram como insuficiente.

Em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros exportados àquele país, a pesquisa mostrou que 64% consideram certa a defesa da soberania nacional por Lula, contra 26% que veem essa posição como errada. Ao mesmo tempo, para 53% o presidente está certo a defender a aliança comercial com o Brics -- grupo de países que inclui China, Rússia e Índia --, enquanto 29% acham isso errado.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias de 12 a 14 de setembro.

(Por Maria Carolina Marcello)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

PF mira grupo suspeito de esquema bilionário de exploração de minério em MG

Câmara aprova em dois turnos PEC da Blindagem, que protege parlamentares

Israel anuncia nova rota 'temporária' para acelerar fuga dos moradores da Cidade de Gaza

Viúva diz que testes indicam que Navalny foi envenenado

RJ: cenário epidemiológico de covid-19 tem tendência de redução

Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira

Israel ataca mais de 150 alvos na Cidade de Gaza e abre novo corredor para fuga de moradores

Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas