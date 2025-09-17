Topo

Notícias

Aprovação da PEC da Blindagem é legislar em causa própria, diz Instituto Não Aceito Corrupção

Brasília

17/09/2025 09h00

O Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) divulgou nota nesta terça-feira, 16, criticando a aprovação da chamada PEC da Blindagem que passa a exigir autorização prévia do Congresso para abertura de processo criminal contra parlamentares envolvidos em crimes. A PEC foi aprovada com votos da maioria da oposição, de partidos do Centrão e com apoio de um grupo de deputados do PT.

"Trata-se de tentativa sequer disfarçada de quebra grave e grotesca do sistema de freios e contrapesos constitucionais, destroçando totalmente o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea e pedra angular do nosso sistema constitucional, do que resulta inconstitucionalidade insuperável, ao se propor a exigência de prévia autorização mediante votação secreta da respectiva Casa Legislativa para que se inicie uma responsabilização criminal em relação a crime de parlamentar. Isto é legislar em causa própria", diz a entidade em nota.

O projeto agora vai para análise do Senado. O Inac criticou também o fato de a PEC ter ido para votação direto no plenário da Câmara sem passar por apreciação de comissões.

"A pretensão é óbvia de se obter impunidade assegurada pelo ordenamento jurídico. O que se propõe a partir desta ignominiosa iniciativa é a criação de uma verdadeira casta com alcunha jocosa de prerrogativa parlamentar para um nobre grupo de intocáveis, de pessoas acima do bem e do mal, afrontando-se também o princípio da isonomia constitucional, outra cláusula pétrea da nossa Carta Magna que remonta aos tempos da ditadura militar", sustenta o Inac.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

Kast sustenta sua candidatura presidencial em plano anticrime para o Chile

PF mira cúpula da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Israel abre nova rota para sair da Cidade de Gaza por 48 horas enquanto tanques avançam

'FC 26' volta aos 'fundamentos' do FIFA para se reconciliar com seus fãs