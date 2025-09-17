Topo

Notícias

Sob pressão do PL, Motta coloca em votação urgência da anistia

Carolina Nogueira
do UOL

Do UOL, em Brasília

17/09/2025 20h28Atualizada em 17/09/2025 20h59

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou em votação hoje o requerimento de urgência da anistia aos presos nos atos golpistas do 8 de Janeiro após forte pressão do PL.

O que aconteceu

Motta fez o anúncio nas redes sociais. "Temos na Casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Cabe ao Plenário, soberano, decidir", afirmou no X.

Urgência é de projeto do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). A proposta concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos a partir de outubro de 2022. Na época, os bolsonaristas fecharam rodovias em protesto à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.

Motta afirmou que, se a urgência for aprovada, um relator será nomeado para discutir o tema. "Para que possamos chegar, o mais rápido possível, a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa", afirmou.

Governo é contra e quer derrotar urgência. A base governista tenta articular com o centrão a derrota do requerimento. Em um gesto aos partidos de centro, deputados do PT votaram a favor da PEC da blindagem hoje garantindo a aprovação da proposta.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Motta anuncia que urgência da anistia vai a voto nesta 4ª-feira

Motta anuncia votação de requerimento de urgência para projeto de anistia

Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

Sob pressão do PL, Motta coloca em votação urgência da anistia

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,8 milhão; confira dezenas

ABC suspende indefinidamente programa "Jimmy Kimmel Live!" após comentários sobre Kirk

Lotomania: Prêmio acumula e vai a R$ 5 milhões; confira dezenas sorteadas

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes

Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,2 milhão; veja números

Colômbia pede à agência de aviação da ONU padrões globais para animais de estimação em aviões