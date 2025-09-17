Após manobra, Câmara retoma voto secreto em blindagem de parlamentares

Uma manobra patrocinada por Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, retomou o voto secreto na PEC (proposta de emenda à Constituição) que amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça. Partidos de esquerda foram contra e já falam em levar o caso para o STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Estratégia retomou o voto secreto para autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. O trecho havia sido derrubado ontem em um destaque —que pode alterar o texto-base— apresentado pelo Novo. Após a derrota, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encerrou a sessão e deixou para concluir a votação da proposta hoje.

Governistas, PSOL e Novo tentaram bloquear a manobra antes da votação, sem sucesso. Os parlamentares citaram trechos da Constituição e do regimento interno para tentar vetar a nova votação, mas Motta negou os pedidos.

A proposta foi aprovada por 314 votos favoráveis e 168 contrários. Eram necessários, pelo menos, 308 apoios em ambos. Agora, a PEC segue para análise do Senado. Se passar na Casa vizinha, o texto será promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.

A PEC amplia a proteção dos parlamentares sob investigação. O texto determina que a Câmara e o Senado devem deliberar, em votação secreta com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada no STF (Supremo Tribunal Federal) em até 90 dias.

Prisão em flagrante também passará por votação secreta em 24 horas. Atualmente, quando um parlamentar é preso por crime inafiançável, o Congresso deve deliberar sobre a manutenção ou suspensão da detenção.

Presidentes de partidos ganham proteção. O relator da proposta Cláudio Cajado (PP-BA) incluiu em seu parecer um trecho para que os chefes da siglas partidárias com representação no Congresso sejam processados e julgados pelo STF nas infrações comuns penais, assim como o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o procurador-geral da República.

A PEC beneficia pelo menos nove deputados com indícios de crimes investigados pelo STF. Entre eles, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que é investigado no Supremo na Operação Overclean por fraude à licitação e desvio de dinheiro público. O parlamentar nega as suspeitas.

Deputado ainda não foi denunciado. A PF ainda precisa indiciar Elmar, e então a PGR (Procuradoria Geral da República) decide se vai denunciá-lo no STF. Com a PEC promulgada, uma eventual denúncia contra o parlamentar aceita pelo Supremo teria que ser analisada pela Câmara dos Deputados.

Federação PT, PCdoB e PV, Federação PSOL-Rede e Novo votaram contra a PEC. O centrão ficou irritado com o posicionamento dos petistas, que arrastaram outros partidos de esquerda que votariam a favor da proposta.

Motta pagou a fatura com quem o elegeu e adiou mais uma vez a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Na reunião de líderes desta semana, o presidente da Câmara disse que o tema precisava ser votado e pediu a opinião dos colegas, que não apresentaram resistência. O IR, que é prioridade para o governo Lula (PT), não chegou a ser discutido, segundo as lideranças que participaram do encontro.

Motta trocou o relator da proposta após votação adiada em agosto. O presidente da Câmara tentou votar a PEC, mas a votação foi adiada por falta de acordo sobre o texto. Desta vez, para destravar a análise do tema, o chefe da Casa decidiu tirar o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) da relatoria e colocou Cajado, aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), e do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL).

Centrão pressionou bolsonaristas para conseguir votos. Líderes de partidos de centro condicionaram os votos à urgência da anistia ao apoio dos deputados do PL à proposta da blindagem. Está prevista uma reunião entre as lideranças para discutir a votação do tema ainda hoje no plenário.

Isenção do Imposto de Renda fica para depois da PEC da blindagem e da anistia. No entendimento dos líderes, a votação do IR só será possível após análise da ampliação da imunidade parlamentar e do perdão aos presos do 8 de Janeiro. Ambos os temas têm monopolizado todas as discussões na Câmara há meses.

A PEC da Blindagem entrou na pauta da Casa em acordo pelo fim do motim bolsonarista, após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O arranjo foi costurado por Lira e pelo União Brasil.

A proposta para ampliar a proteção aos parlamentares foi apresentada em 2021. Começou a ser discutida no mesmo ano, durante a gestão de Lira, como reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. Na época, o texto chegou a ser levado ao plenário, mas não foi votado.