Anistia a golpistas: líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara

São Paulo

17/09/2025 10h37

O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, afirmou nesta terça-feira, 16, que há um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta, para que o requerimento de urgência do projeto de lei que prevê anistia para envolvidos em atos golpistas seja votado nesta quarta-feira, 17, no plenário da Casa. Motta afirmou, no entanto, que a proposta de perdão aos golpistas será tratada em outro encontro com os líderes, marcado para esta quarta.

Mesmo que seja aprovada pelos deputados, a anistia deverá ser mantida na gaveta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, admitiu que a urgência pode ser apreciada nesta quarta-feira, mas disse que a base governista acredita ter votos para derrubá-la. Em caso de avanço, ele espera contar com o Senado e o Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a iniciativa. "Anistia é assunto que não vinga porque tem inconstitucionalidade clara", afirmou Correia.

