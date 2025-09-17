Anec projeta exportação de soja entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de t em setembro

São Paulo, 17 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ajustou as estimativas de exportação de soja em grão, farelo e milho em setembro. Para o grão, a projeção passou de 7,43 milhões de toneladas na semana passada para o intervalo entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de toneladas agora. O volume segue, ainda, abaixo dos 8,12 milhões de toneladas embarcadas em agosto, refletindo o padrão sazonal da entressafra.No milho, a Anec passou a prever embarques de 6,20 milhões a 8,03 milhões de toneladas em setembro, valor acima com média de 6,96 milhões de toneladas. Na semana anterior, a projeção flutuava entre 6,2 milhões de 7,73 milhões de toneladas. Em igual mês de 2024, o País exportou 6,56 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a estimativa subiu de 2,11 milhões de toneladas para 2,18 milhões de toneladas, alta de 3,32% sobre a semana anterior. Em setembro de 2024, o País exportou 1,62 milhão de toneladas. O volume consolida a recuperação do derivado após períodos de menor demanda, com acumulado de 17,43 milhões de toneladas até agosto.O line-up dos portos para a semana de 14 a 20 de setembro indica embarques de 2,13 milhões de toneladas de soja, crescimento de 1,91% ante 2,09 milhões de toneladas embarcadas na semana anterior (7 a 13 de setembro). Os embarques ocorreram pelos portos de Rio Grande (609.180 toneladas), Santos (499.121 toneladas), São Luís/Itaqui (271.328 t) e Paranaguá (208.512 t).Para o milho, estão programadas 2,629 milhões de toneladas, alta de 61,78% sobre 1,625 milhão de toneladas da semana anterior, lideradas por Santos (1,121 milhão de t), Paranaguá (462.375 t); Barcarena (439.588 t) e São Luís/Itaqui (180.576 t).O farelo de soja deve atingir 513.520 toneladas, alta de 63,04% em relação às 314.970 toneladas da semana anterior, com Paranaguá (183.510); Santos (157.380 t) e Aratu/Cotegipe (122 mil), atendendo os maiores volumes.No acumulado de janeiro a setembro, considerando as projeções para o mês, o Brasil deve atingir entre 95,080 milhões e 95,732 milhões de toneladas de soja exportadas; 17,508 milhões de toneladas de farelo de soja e entre 23,141 milhões e 24,975 milhões de toneladas de milho. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a algo entre 137,20 milhões e 139,688 milhões de toneladas no período.O total de exportações em setembro deve atingir algo entre 15,588 milhões e 18,074 milhões de toneladas. Em setembro de 2024, as exportações totais do complexo soja atingiram 13,35 milhões de toneladas. A Anec ressalta que os volumes podem sofrer alterações até o fechamento do mês em função de fatores climáticos, logísticos e operacionais nos portos.