Topo

Notícias

Anec projeta exportação de soja entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de t em setembro

17/09/2025 10h31

São Paulo, 17 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) ajustou as estimativas de exportação de soja em grão, farelo e milho em setembro. Para o grão, a projeção passou de 7,43 milhões de toneladas na semana passada para o intervalo entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de toneladas agora. O volume segue, ainda, abaixo dos 8,12 milhões de toneladas embarcadas em agosto, refletindo o padrão sazonal da entressafra.No milho, a Anec passou a prever embarques de 6,20 milhões a 8,03 milhões de toneladas em setembro, valor acima com média de 6,96 milhões de toneladas. Na semana anterior, a projeção flutuava entre 6,2 milhões de 7,73 milhões de toneladas. Em igual mês de 2024, o País exportou 6,56 milhões de toneladas.Para o farelo de soja, a estimativa subiu de 2,11 milhões de toneladas para 2,18 milhões de toneladas, alta de 3,32% sobre a semana anterior. Em setembro de 2024, o País exportou 1,62 milhão de toneladas. O volume consolida a recuperação do derivado após períodos de menor demanda, com acumulado de 17,43 milhões de toneladas até agosto.O line-up dos portos para a semana de 14 a 20 de setembro indica embarques de 2,13 milhões de toneladas de soja, crescimento de 1,91% ante 2,09 milhões de toneladas embarcadas na semana anterior (7 a 13 de setembro). Os embarques ocorreram pelos portos de Rio Grande (609.180 toneladas), Santos (499.121 toneladas), São Luís/Itaqui (271.328 t) e Paranaguá (208.512 t).Para o milho, estão programadas 2,629 milhões de toneladas, alta de 61,78% sobre 1,625 milhão de toneladas da semana anterior, lideradas por Santos (1,121 milhão de t), Paranaguá (462.375 t); Barcarena (439.588 t) e São Luís/Itaqui (180.576 t).O farelo de soja deve atingir 513.520 toneladas, alta de 63,04% em relação às 314.970 toneladas da semana anterior, com Paranaguá (183.510); Santos (157.380 t) e Aratu/Cotegipe (122 mil), atendendo os maiores volumes.No acumulado de janeiro a setembro, considerando as projeções para o mês, o Brasil deve atingir entre 95,080 milhões e 95,732 milhões de toneladas de soja exportadas; 17,508 milhões de toneladas de farelo de soja e entre 23,141 milhões e 24,975 milhões de toneladas de milho. O volume total de produtos (soja, farelo, milho e trigo) pode chegar a algo entre 137,20 milhões e 139,688 milhões de toneladas no período.O total de exportações em setembro deve atingir algo entre 15,588 milhões e 18,074 milhões de toneladas. Em setembro de 2024, as exportações totais do complexo soja atingiram 13,35 milhões de toneladas. A Anec ressalta que os volumes podem sofrer alterações até o fechamento do mês em função de fatores climáticos, logísticos e operacionais nos portos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

HRW acusa Israel de deslocar à força habitantes do sul da Síria

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

Centrão tenta reincluir voto secreto na PEC da Blindagem, mesmo após derrota

Veja o passo a passo da emboscada que matou o ex-delegado-geral Ruy Fontes no litoral de SP

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Afeganistão: botox vira febre no país onde mulheres não podem estudar, trabalhar ou se maquiar

Comissão do Senado aprova projeto para permitir venda de medicamentos em supermercados

Pais pedem ao Senado dos EUA que impeça que chatbots de IA causem danos a crianças

'O PCC como organização criminosa subiu um degrau', diz procurador sobre execução de Ruy Fontes

Bolsonaro tem 'melhora parcial', e continuidade da internação será reavaliada ao longo do dia

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia