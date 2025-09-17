Topo

Amazon investirá US$ 1 bilhão para aumentar salários e reduzir custos com saúde de funcionários

Nova York

17/09/2025 14h32

A Amazon aumentará os salários e reduzirá os custos de saúde para os funcionários de atendimento e transporte nos EUA neste outono (do Hemisfério Norte), como parte de um compromisso de US$ 1 bilhão com seus trabalhadores.

A empresa anunciou nesta quarta-feira (17) que o salário médio aumentará para mais de US$ 23 por hora este ano, ou mais de US$ 30 por hora incluindo benefícios.

A Amazon não detalhou os aumentos, mas informou que alguns de seus "funcionários mais experientes" receberão até US$ 1,90 adicionais por hora, enquanto os funcionários em tempo integral receberão, em média, US$ 1.600 adicionais por ano.

A gigante de tecnologia e varejo também possui um plano de etapas, o que significa que quanto mais tempo os trabalhadores permanecem na empresa, mais seus salários aumentam ano após ano.

Após receber feedback de seus colaboradores, a Amazon disse que também atualizará seu plano de saúde de nível básico. A partir de 2026, a empresa reduzirá o custo de seu plano básico para US$ 5 por semana e US$ 5 para coparticipações, reduzindo as contribuições semanais em 34% e as coparticipações em 87% para cuidados primários, saúde mental e a maioria das visitas a não especialistas, afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

