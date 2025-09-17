Topo

Notícias

Alcolumbre diz que Eduardo Bolsonaro instiga EUA contra o Brasil e 'não dá para aceitar calado'

Brasília

17/09/2025 20h03

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou nesta quarta-feira, 17, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que o parlamentar instiga os Estados Unidos contra o Brasil. "Não dá para eu ver todos os dias um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu País. Nunca falei sobre isso, mas está na hora de começar a falar. Não dá para aceitar todas essas agressões calado", afirmou em discurso no plenário.

Alcolumbre disse que os Estados Unidos "ofendem o Brasil" todos os dias. As declarações vieram depois de senadores de oposição comentarem caso envolvendo o historiador Eduardo Bueno, que integra conselho do Senado e publicou vídeo comemorando a morte do influenciador americano Charlie Kirk. Alcolumbre afirmou que queria ele mesmo ter demitido Bueno.

O presidente do Senado aproveitou a fala para criticar a polarização da direita e da esquerda e afirmou que "todo mundo está passando um pouco dos limites adequados à boa convivência". "Fica um de um lado falando que o Brasil é dos brasileiros e, do outro lado, fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao Parlamento, às autoridades, ao Judiciário, ao Executivo, colocar tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil", comentou.

O senador ainda se defendeu da ausência do Senado na terça-feira, 16, quando alegou ter tido uma indisposição estomacal. Segundo Alcolumbre, outros parlamentares o acusaram de não ir para fugir de questionamentos sobre projetos defendidos pela oposição. "Ontem, uma autoridade importante questionou minha ausência no plenário do Senado. 'Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo com as manifestações populares da rua'. E estou o tempo todo pedindo calma, ponderação, equilíbrio. Não preciso avisar todo mundo, porque eu estava doente", declarou Alcolumbre.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 4,1 milhões; confira dezenas sorteadas

Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

Confira números sorteados da Quina; prêmio é de R$ 576 mil

Colômbia pede à agência de aviação da ONU padrões globais para animais de estimação em aviões

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 10 milhões; veja números sorteados

Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

Rede ABC suspende programa de Jimmy Kimmel "indefinidamente" após comentários sobre Charlie Kirk

Senadores pedem para PEC da Blindagem ir para análise na CCJ

Marcelo Pogliese: Lula fez três vetos específicos no projeto contra adultização

Alcolumbre diz que Eduardo Bolsonaro instiga EUA contra o Brasil e 'não dá para aceitar calado'

+ Milionária: Prêmio estimado é de R$ 160 milhões; veja números e trevos