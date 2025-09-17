Alcolumbre diz que Eduardo Bolsonaro instiga EUA contra o Brasil e 'não dá para aceitar calado'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou nesta quarta-feira, 17, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e disse que o parlamentar instiga os Estados Unidos contra o Brasil. "Não dá para eu ver todos os dias um deputado federal, do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, instigando um país contra o meu País. Nunca falei sobre isso, mas está na hora de começar a falar. Não dá para aceitar todas essas agressões calado", afirmou em discurso no plenário.

Alcolumbre disse que os Estados Unidos "ofendem o Brasil" todos os dias. As declarações vieram depois de senadores de oposição comentarem caso envolvendo o historiador Eduardo Bueno, que integra conselho do Senado e publicou vídeo comemorando a morte do influenciador americano Charlie Kirk. Alcolumbre afirmou que queria ele mesmo ter demitido Bueno.

O presidente do Senado aproveitou a fala para criticar a polarização da direita e da esquerda e afirmou que "todo mundo está passando um pouco dos limites adequados à boa convivência". "Fica um de um lado falando que o Brasil é dos brasileiros e, do outro lado, fica um nos Estados Unidos dizendo que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vai enviar novas sanções ao Brasil, ao Parlamento, às autoridades, ao Judiciário, ao Executivo, colocar tarifa, cobrando e atrapalhando o Brasil", comentou.

O senador ainda se defendeu da ausência do Senado na terça-feira, 16, quando alegou ter tido uma indisposição estomacal. Segundo Alcolumbre, outros parlamentares o acusaram de não ir para fugir de questionamentos sobre projetos defendidos pela oposição. "Ontem, uma autoridade importante questionou minha ausência no plenário do Senado. 'Porque tinha alguns dias que o presidente Davi estava com medo com as manifestações populares da rua'. E estou o tempo todo pedindo calma, ponderação, equilíbrio. Não preciso avisar todo mundo, porque eu estava doente", declarou Alcolumbre.