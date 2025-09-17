Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

Brasília, 17 - O Ministério da Agricultura definiu as diretrizes para o controle agropecuário de produto importados. A portaria publicada no Diário Oficial da União dispõe dos procedimentos para as operações sujeitas a registro no Portal Único de Comércio Exterior no âmbito do Novo Processo de Importação.A medida envolve a revisão de atos normativos, a adoção de ferramentas de gerenciamento de risco e a atuação coordenada com os agentes privados regulados pela defesa agropecuária. O Novo Processo de Importação prevê a Declaração Única de Importação (Duimp), o Catálogo de Produtos e Atributos e a integração dos órgãos anuentes.