Topo

Notícias

Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

17/09/2025 17h13

Brasília, 17 - O Ministério da Agricultura definiu as diretrizes para o controle agropecuário de produto importados. A portaria publicada no Diário Oficial da União dispõe dos procedimentos para as operações sujeitas a registro no Portal Único de Comércio Exterior no âmbito do Novo Processo de Importação.A medida envolve a revisão de atos normativos, a adoção de ferramentas de gerenciamento de risco e a atuação coordenada com os agentes privados regulados pela defesa agropecuária. O Novo Processo de Importação prevê a Declaração Única de Importação (Duimp), o Catálogo de Produtos e Atributos e a integração dos órgãos anuentes.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Comissão da Agricultura da Câmara aprova Estatuto do produtor Rural

Quem criou a PEC da Blindagem? Conheça o autor da proposta

Crédito rural: Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe venda casada

Corpo encontrado em Tesla de rapper nos EUA é de uma adolescente

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Rio será primeira cidade no país a monitorar motociclistas de app

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico