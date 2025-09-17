Ações europeias sobem com investidores aguardando decisão do Fed nos EUA

Por Tristan Veyet e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias subiram um pouco nesta quarta-feira, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve e o discurso do chair da autoridade monetária norte-americana, Jerome Powell, mais tarde no dia, para obter pistas sobre o ritmo de possíveis flexibilizações futuras.

O índice pan-europeu STOXX 600 seguia em alta de 0,1%, em 551,58 pontos, depois de ter atingido uma baixa de uma semana na sessão anterior, com as ações financeiras sensíveis a taxas sendo atingidas.

As ações europeias têm sido negociadas em uma faixa estreita até agora neste mês, obscurecidas pela turbulência política na França e pela incerteza quanto ao impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre os lucros.

Espera-se que o Fed faça um corte de 25 pontos-base na taxa de juros após a conclusão de sua reunião de política monetária de dois dias nesta quarta-feira, movimento amplamente precificado pelos mercados devido aos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA. Os investidores também se concentrarão nos comentários de Powell em busca de pistas sobre a trajetória futura dos juros.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,17%, a 9.211 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,29%, a 23.396 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,07%, a 7.812 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,49%, a 42.296 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,06%, a 1.154 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,10%, a 7.730 pontos.

(Reportagem de Tristan Veyet em Gdansk e Johann M Cherian em Bengaluru)