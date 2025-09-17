Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em seu nível mais alto em quatro anos nesta quarta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia, já que a confiança nas capacidades de inteligência artificial da China e os sinais de progresso em um possível acordo com os Estados Unidos envolvendo a TikTok aumentaram o apetite por ativos de risco.

As ações da China continental oscilaram perto de um pico de 3 anos e meio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,6%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,8%.

O índice das principais empresas de tecnologia, negociadas em Hong Kong, saltou 4,2%, seguindo um rali durante a noite de suas contrapartes em Nova York.

As ações do Baidu subiram quase 16%, atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2023. As ações do Alibaba subiram 5% em seu ponto mais forte desde novembro de 2022.

O otimismo aumentou ainda mais quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira um acordo entre Washington e Pequim para manter o TikTok funcionando nos Estados Unidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,3%, a 44.790 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,05%, a 3.413 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,75%, a 25.438 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,33%, a 4.323 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,67%, a 8.818 pontos.