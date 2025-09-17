Topo

Notícias

Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok

17/09/2025 07h21

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em seu nível mais alto em quatro anos nesta quarta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia, já que a confiança nas capacidades de inteligência artificial da China e os sinais de progresso em um possível acordo com os Estados Unidos envolvendo a TikTok aumentaram o apetite por ativos de risco.

As ações da China continental oscilaram perto de um pico de 3 anos e meio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,6%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,8%.

O índice das principais empresas de tecnologia, negociadas em Hong Kong, saltou 4,2%, seguindo um rali durante a noite de suas contrapartes em Nova York.

As ações do Baidu subiram quase 16%, atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2023. As ações do Alibaba subiram 5% em seu ponto mais forte desde novembro de 2022.

O otimismo aumentou ainda mais quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira um acordo entre Washington e Pequim para manter o TikTok funcionando nos Estados Unidos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,3%, a 44.790 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,78%, a 26.908 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37%, a 3.876 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,61%, a 4.551 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,05%, a 3.413 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,75%, a 25.438 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,33%, a 4.323 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,67%, a 8.818 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Israel anuncia nova rota 'temporária' para acelerar fuga dos moradores da Cidade de Gaza

Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

Israel ataca mais de 150 alvos na Cidade de Gaza e abre novo corredor para fuga de moradores

Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas

Estudo preliminar atribui milhares de mortes às mudanças climáticas no verão europeu

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

China acusa Nova Zelândia de 'assédio' a seus cidadãos nos aeroportos

Mulher morta após colocar hidrogel aplicou em casa de amigo, diz família

Experiência aos 14 anos marcou ufólogo Edison Boaventura: 'Vi uma nave-mãe'

Infiltração na Faria Lima e fuzis em execuções: como age a agora máfia PCC