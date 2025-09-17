ABC suspende indefinidamente programa "Jimmy Kimmel Live!" após comentários sobre Kirk

Por Lisa Richwine e David Shepardson

(Reuters) - A ABC, de propriedade da Walt Disney, disse nesta quarta-feira que deixará de transmitir o programa "Jimmy Kimmel Live" por tempo indeterminado, depois que os comentários feitos pelo apresentador da noite sobre o assassinato de Charlie Kirk foram duramente criticados pelo chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Mais cedo, o Nexstar Media Group disse que deixaria de transmitir o programa em suas 32 afiliadas da ABC, citando os comentários feitos por Kimmel.

"Os comentários do sr. Kimmel sobre a morte do sr. Kirk são ofensivos e insensíveis em um momento crítico de nosso discurso político nacional", disse Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar.

Mais cedo nesta quarta-feira, o presidente da FCC, Brendan Carr, pediu que as emissoras locais parassem de transmitir o programa na ABC.