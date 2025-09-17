A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Faltando menos de dois meses para a COP30 no Brasil, as autoridades informaram nesta quarta-feira (17) que apenas 79 dos 198 países convidados reservaram hospedagem em Belém (PA), onde os altos preços complicaram a organização do evento.

Com 50 mil participantes esperados, a conferência climática das Nações Unidas será realizada entre 10 e 21 de novembro na capital paraense, questionada como sede por algumas delegações que consideram excessivos os valores de acomodação.

Após uma reunião virtual com o escritório da ONU para a conferência, a Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil comunicou que "79 países já confirmaram hospedagem em Belém, [...] enquanto outros 70 seguem em negociação".

Em julho, um grupo de negociadores chegou a pedir ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva que transferisse, ao menos parcialmente, o evento para outras cidades com maior capacidade.

A COP30 poderia ser "a mais excludente da história" por causa dos preços, alertou em agosto o Observatório do Clima, uma rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira.

Para aliviar a pressão, a ONU aumentará o subsídio diário em Belém para delegados de 144 países em desenvolvimento, de 144 para 197 dólares (de 763 para 1.044 reais, na cotação atual), confirmou nesta quarta-feira um porta-voz da ONU.

O governo federal considerou este ajuste como "um avanço para facilitar a participação", mas advertiu que "o valor continua abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras e não cobre integralmente os custos locais".

O Brasil sugeriu à ONU que aplicasse um suporte econômico adicional exclusivamente para este evento.

Lula idealizou a COP30 em Belém para dar visibilidade à Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, essencial para combater o aquecimento global.

Para aliviar a demanda de hospedagem, o Brasil programou a cúpula de chefes de Estado para os dias 6 e 7 de novembro, antes da conferência. Mas isso não foi suficiente: a média de preços continuou acima do requerido pela ONU.

O governo lançou em agosto um grupo de trabalho para ajudar os delegados a conseguirem melhores preços e condições em Belém.

Para reforçar a oferta, também contratou dois navios de cruzeiro privados que oferecerão 6 mil leitos, embora a 20 quilômetros do centro de negociações.

ffb/app/mar/ic/rpr

© Agence France-Presse