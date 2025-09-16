Topo

Zucco diz que há acordo com Motta para pautar urgência da anistia na quarta-feira

Brasília

16/09/2025 15h38

O líder da Oposição na Câmara dos Deputados, Tenente-coronel Zucco (PL-RS), afirmou nesta terça-feira, 16, que há um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar na quarta-feira, 17, o requerimento de urgência da anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. As declarações ocorreram em pronunciamento à imprensa, poucas horas depois de uma reunião de líderes na residência oficial de Motta.

"Acordado com a presidência, amanhã será pautada a urgência da anistia. Já estamos trabalhando, também com o líder Sóstenes, um texto, visto que todos nós assistimos na semana passada, na nossa visão, um teatro", disse Zucco, em referência à condenação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

E acrescentou: "Pode ter certeza que nós vamos pautar a urgência da anistia, aprovar a urgência da anistia, e depois, na sequência, o mérito."

Na ocasião, líderes da oposição anunciaram a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a função de líder da Minoria na Câmara, no lugar de Caroline de Toni (PL-SC).

