Wall Street cai com investidores cautelosos antes de decisão do Fed sobre juros

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os três principais índices acionários de Wall Street terminaram em baixa em negociações voláteis nesta terça-feira, com a cautela se estabelecendo antes de um esperado corte da taxa de juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones caiu 0,27%, para 45.757,90 pontos. O S&P 500 perdeu 0,13%, para 6.606,76 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,07%, para 22.333,96 pontos. Investidores ainda estão, em grande parte, precificando um corte de 25 pontos-base do banco central dos Estados Unidos no final da sua reunião de dois dias na quarta-feira, para compensar a deterioração do mercado de trabalho norte-americano, evidenciada por vários indicadores econômicos recentes.

Dados desta terça-feira mostraram que as vendas no varejo dos EUA aumentaram mais do que o esperado em agosto, mas isso alterou pouco as expectativas de corte nos juros.

"Qualquer tipo de dado econômico resiliente só reafirmará os membros mais duros do Comitê Federal de Mercado Aberto (...) e poderá dar um pouco de combustível para que (o chair do Fed, Jerome) Powell se mostre um pouco mais duro do que o mercado espera", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird Private Wealth Management.

Investidores também minimizaram as notícias de que o Senado dos EUA confirmou o assessor econômico da Casa Branca Stephen Miran para a diretoria do Fed e que um tribunal de apelações rejeitou a proposta do presidente norte-americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Fed Lisa Cook.

Seis dos 11 setores do S&P 500 terminaram em baixa, com os de serviços públicos e imobiliário em queda de 1,81% e 0,66%, respectivamente.