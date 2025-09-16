Topo

Notícias

Wall Street abre em alta com expectativa sobre juros, mas índices perdem força depois

16/09/2025 11h20

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street abriram em alta esta terça-feira, com os investidores precificando os cortes esperados nas taxas de juros do Federal Reserve na quarta-feira, mas perderam força e passaram a registrar baixas leves, com os agentes assimilando dados de vendas no varejo de agosto mais fortes do que o esperado.

Às 11h14, o Dow Jones cedia 0,39%, para 45.705,83. O S&P 500 tinha baixa de 0,12%, para 6.607,19, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,08%, para 22.332,09.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Noboa declara estado de exceção devido aos protestos contra o fim do subsídio ao diesel no Equador (oficial)

Morre aos 89 anos Robert Redford, ícone do cinema que conseguiu ser muito mais do que um galã

Perseguição, capotamento e tiros: a cronologia da morte do ex-delegado

Reação do PCC e atuação em Praia Grande: o que é investigado sobre execução de Ferraz Fontes

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente