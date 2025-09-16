Vídeo flagra momento em que Ruy Fontes bate carro contra ônibus e é assassinado por criminosos

Topo

Além dos vídeos divulgados anteriormente, novas imagens mostram o momento em que o carro do ex-delegado-geral de SP Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, atinge dois ônibus na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no cruzamento com a Rua 1º de Janeiro, em Nova Mirim, na Praia Grande, litoral paulista.

Em seguida, é possível ver pelas imagens, obtidas pelo Estadão, o carro de Fontes tombado entre os dois coletivos. Neste momento, os criminosos param o veículo no cruzamento, pouco antes da colisão e se aproximam do carro de Fontes, alvejando Fontes com diversos tiros. Em seguida, eles fogem.

No início da tarde desta terça-feira, 16, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que já foi identificado um dos participantes da execução. Além dele, a polícia trabalha com a suspeita de participação de outros cinco indivíduos no crime.

Carros apreendidos pela polícia

Dois carros usados pelos bandidos no assassinato do ex-delegado-geral de SP foram roubados na cidade de São Paulo e abandonados após o crime ser cometido. De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto agentes preservavam o local, o centro de monitoramento recebeu a informação de que um veículo com as características daquele usado pelos executores estava em chamas na Avenida Casemiro Domcev, altura do nº 380, no bairro Nova Mirim. Tratava-se de um Toyota Hilux da cor preta, com placa de Indaiatuba, com ano de fabricação de 2022. O endereço fica a menos de 1,5 km da Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, local onde Fontes foi morto.

Posteriormente, também veio a informação que outro carro, um Jeep Renegade, da cor cinza, sendo a placa de São Paulo, com ano de fabricação de 2021, foi abandonado por suspeitos na Rua Gilberto Lopes, 2, no Jardim Quietude, também nas proximidades. De acordo com o mesmo boletim de ocorrência, o carro foi abandonado com o contato ligado e os indivíduos teriam deixado o local a pé, segundo relatos de testemunhas. "Próximo do veículo foi encontrado um carregador de fuzil, cápsula deflagrada e carregador de pistola", conforme consta no BO. O local também foi preservado. No entanto, não há detalhes sobre como teria sido a participação deste carro no crime.

Investigação segue em andamento

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que determinou uma força-tarefa integrada das polícias Civil e Militar para identificar e localizar os criminosos envolvidos no homicídio de Fontes. "Equipes do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), Garra/Dope, Cercos da capital e do Deinter 6 estão em diligências contínuas na região com apoio de batalhões da Polícia Militar - incluindo o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Santos e equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA)", disse a SSP. Conforme a pasta, o caso foi registrado junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande e será investigado pelo DHPP, com apoio de demais departamentos.

