Novo vídeo mostra início de perseguição que terminou na morte de Ruy Ferraz

Um novo vídeo mostra o início da perseguição dos criminosos contra Ruy Ferraz, ex-delegado-geral de polícia do estado morto ontem, em Praia Grande (SP).

O que aconteceu

Ferraz foi alvo dos primeiros disparos na saída do trabalho. Ele, que estava aposentado da polícia, trabalhava na Seduc (Secretaria Municipal de Educação) de Praia Grande, como secretário municipal de Administração.

SUV com quatro criminosos chega ao local por volta das 18h02. O motorista estaciona o veículo e os atiradores aguardam na rua da Seduc por cerca de 14 minutos, quando o carro do ex-delegado, um Fiat Argo preto, é visto trafegando pela rua, conforme mostram imagens das câmeras.

Criminosos atiram contra o carro de Ferraz, que foge. Ainda não há informações oficiais se o ex-delegado foi atingido nesse momento.

Perseguição durou cerca de dois minutos e foi gravada por câmeras de monitoramento. Ao perceber que era alvo de uma tentativa de homicídio, Ferraz acelera o veículo pela rua Primeiro de Janeiro e tenta acessar a avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, mas colide com dois ônibus e capota o veículo. Em seguida, três criminosos armados com fuzis desembarcam da caminhonete e atiram contra Ruy.

Trajeto feito pelo ex-delegado Ruy Ferraz Imagem: Reprodução/Google Maps

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

A ação para matar Ferraz foi "coisa de quem sabe". Três consultores ligados à área de segurança pública disseram ao UOL que a maneira como o crime aconteceu sugere um alto nível de especialização e não descartam a atuação de agentes públicos no crime. Armamento pesado e modus operandi indicam que a morte foi coordenada, disseram os especialistas.

Ex-delegado não estava com o carro blindado, que usava no dia a dia. As informações, divulgadas pela Folha de S. Paulo, são do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (MDB), que era chefe de Ferraz havia pouco mais de oito meses. O carro usado pelos criminosos já foi localizado pela polícia.

Uma pessoa envolvida no assassinato foi identificada e é procurada. No entanto, até o momento ninguém foi preso, informou secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Como está a investigação do crime?

14/02/2018 - Ruy Ferraz Fontes na época em que era diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em São Paulo Imagem: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

O nome do suspeito será preservado para evitar possível fuga, explicou o secretário Guilherme Derrite. A polícia pediu a prisão temporária dele. O homem já teve passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

Identidade foi descoberta com base em digitais colhidas no vidro de um Jeep Renegade, um dos carros usados no crime. Criminosos também deixaram dentro do porta-luvas a placa original do veículo, que tinha sido roubado em São Paulo.

Dois carros usados pelos suspeitos de envolvimento no crime tinham sido roubados na cidade de São Paulo. Um deles foi gravado por câmera de monitoramento no momento do assassinato e foi achado incendiado a cerca de 1 km de distância do ponto do crime.

Polícia encontrou um carregador de fuzil, um carregador de pistola e uma munição deflagrada. Equipamentos estavam ao lado de um veículo abandonado, encontrado a cerca de 500 metros do local do crime.

Arma de fogo de Ruy estava em uma bolsa com os pertences pessoais. O objeto vai passar por perícia, segundo informações da Polícia Civil.

Investigadores acreditam que o crime pode ter sido cometido por conta de uma licitação que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. Ruy Ferraz era secretário de Administração Pública de Praia Grande.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Mas a polícia declarou não descarta que o crime organizado tenha participação no assassinato. Ruy escapou de uma tentativa de assassinato do PCC em 2010 e era ameaçado, pelo menos, desde 2006, segundo o MP-SP.