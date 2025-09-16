'Orgasmo mais prazeroso': vibrador da Dona Coelha está com desconto de 15%

Prático, delicado e versátil. O vibrador Pópi, da Dona Coelha, com design de golfinho, é tudo isso. A proposta do sex toy é gerar estímulos além do clitóris, já que também é útil para ativar a zona G e outras áreas erógenas.

Pequeno e discreto, cabe na palma da mão, mas ao mesmo tempo entrega potência suficiente para surpreender até quem já tem experiência com sex toys. Não é apenas um vibrador "bonitinho": sua proposta é explorar novas sensações e abrir caminho para descobertas diferentes a cada uso.

O que mais gostei

Brinquedinho versátil. O Pópi tem potencial de te fazer chegar "lá" de diversas formas: penetrando, encostando e até pressionando o clitóris.

O material é bem macio e isso torna a experiência mais agradável. Sendo assim, você pode ficar na posição que você mais gosta para descobrir quantas zonas erógenas ele pode alcançar para te fazer feliz.

Modos de vibração. São 10 diferentes tipos e eles conseguem ser um pouco diferentes do que a gente costuma sentir em outros modelos do mercado. Alguns modos até surpreendem. Vá além dos primeiros, experimente.

Você no comando do seu prazer. O que mais me marcou foi a sensação de controle que o brinquedo oferece. Eu pude testar diferentes pressões, intensidades e posições sem pressa, escolhendo o ritmo que mais combinava com meu corpo naquele momento.

Essa liberdade tornou o orgasmo mais prazeroso e, ao mesmo tempo, menos previsível. É como se cada uso pudesse ser uma nova descoberta.

Cabe na palma da mão. O modelo tem uma pontinha mais fina pensada para estimular o "ponto g". Para isso, basta inserir o vibrador na vagina e pressionar a parte interna do clitóris. Essa protuberância também é capaz de passar por toda a extensão dos lábios, trazendo aquela sensação de 'quase gozei', para quem gosta de suspense e um orgasmo mais intenso no final.

Quase silencioso. É bem tranquilo em comparação a outros sex toys que experimentei. Além disso, seu material mais macio também não entra em atrito com a pele, acredito que esse motivo também o torna mais silencioso.

Diferenciais do vibrador Dona Coelha Pópi Imagem: Divulgação/Glam

Fácil de limpar. Água e sabão neutro são suficientes para higienizar o brinquedo. Ele é aveludado, então também seca super fácil, além de não escorregar facilmente das mãos.

Primeiro, tirei o aparelho e acessórios da caixa e li o modo de uso. Higienizei e deixei carregando por seis horas, como pede o manual de instruções. Depois da espera mais aguardada da minha noite: a hora de apertar o botãozinho.

Carregamento. O produto dispensa pilhas e seu carregamento é feito por cabo USB.

Pontos de atenção

Cuidado na penetração. Como disse anteriormente, a pontinha do vibrador é mais fina, o que pode causar desconforto se não for penetrado corretamente. Pode bater nas paredes do canal e machucar, dependendo da intensidade que for inserido.

Para ajudar, use lubrificante — à base de água para manter a durabilidade do seu aparelho — e deixe acontecer.

Botão liga/desliga: Existe um único botão no aparelho e ele é um pouco difícil de ser apertado. Com o tempo, você pega o jeito, mas no início é mais complicado até mesmo para trocar a intensidade da vibração.

O que mudou para mim

Para quem começou um relacionamento com sex toys pelo sugador de clitóris, é bem difícil me surpreender. Afinal, bastam de 30 segundos a um minuto para que o brinquedinho me leve ao céu.

Mas admito que com o coelhinho foi diferente: a intensidade e o desafio de encontrar a melhor posição tornaram a experiência mais profunda — e mais longa que geralmente tenho com sugadores.

A intensidade da vibração é agradável, na medida certa. Seu toque aveludado talvez seja uma de suas melhores qualidades. O tamanho também é bom para carregar ele em toda e qualquer viagem que eu fizer — inclusive aquela pra casa da parceria — e seu design é fofo, não assusta, sendo lúdico, mas não vai quebrar o clima.

Recém-separada, às vezes me falta tempo para curtir com parcerias. Por esse motivo, os sex toys têm sido meus aliados na luta antiestresse e pelo prazer. O vibrador Dona Coelha Pópi com certeza vai ser um dos meus pontos de apoio, me ajudando a garantir um orgasmo mais duradouro e num dia que eu estiver mais relaxada para me sentir, me redescobrir e me reinventar.

Além disso, percebi que esse brinquedo pode ser um ótimo aliado em momentos a dois. O design não intimida, e o formato versátil permite que seja usado também em preliminares ou junto de outro sex toy. Isso abre espaço para brincar, rir e experimentar novas formas de prazer com segurança e cumplicidade.

Agora, um novo desejo foi desbloqueado: unir ele ao meu sugador para descobrir diferentes formas de prazer. Será que vai dar certo? Eu tenho certeza que sim.

