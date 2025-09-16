Vibrador de calcinha é opção para quem quer inovar; modelo está em oferta

Quando descobri que existia um modelo de vibrador que deve ser usado fixado na roupa íntima, vi que ainda é possível se deparar com uma surpresa no universo dos sex toys. Uma vez preso, você usa o controle remoto para acioná-lo e mudar as vibrações.

O que gostei

Nove modos de vibração. O sex toy é a pedida certa para apimentar aqueles dias preguiçosos, sozinhas ou acompanhadas. Mesmo com a vibração mais forte, o vibrador não consegue causar um orgasmo rápido. Ao menos, não comigo.

Então acredito que a ideia aqui é divertir-se gradualmente, trocando as vibrações e testando diferentes modos: você pode sentar, ficar de pé, deitar, brincar com a parceria, enfim.

Detalhe do dispositivo na palma da mão Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Fixa bem na roupa íntima. Em um tom de azul esverdeado, ele tem um ímã bastante forte o qual prende o vibrador na calcinha, e mantém a parte que vibra estrategicamente no clitóris. Assim, mesmo que você ande bastante, é difícil de ele se soltar, segundo os meus testes.

Confortável e fácil de limpar. Uma leve elevação fica para dentro da vagina, de maneira bastante anatômica e confortável. Além disso, seu material é macio e fácil de limpar. É só usar apenas água e sabão neutro.

Vibrador de calcinha da Dona Coelha é confortável e fácil de limpar Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Dispensa pilha. O carregamento é feito via cabo USB.

Vibrador de Calcinha da Dona Coelha vem com controle Imagem: Fernanda Talarico/UOL

Versátil. Ele pode ser acionado de duas formas: a partir de um controle remoto ou por meio de um botão localizado em sua parte de baixo. O modelo chama a atenção por ser um brinquedo sexual um pouco mais tecnológico do que os que estamos acostumados.

Pontos de alerta

Recarga. Já entre os pontos negativos, está a necessidade de você precisar ligá-lo após um tempo que ele está sem vibrar; portanto, caso passe muito tempo sem vibrar, ele desliga. Então, se deseja voltar a usar, precisa apertar o botão de baixo dele.

Barulhento. Ele não é discreto como outros sex toys. Você não conseguirá usá-lo, por exemplo, no cinema, pois chamaria muita atenção.

Para quem vale a pena?

Já usei modelos diferentes de vibrador e não acho que o de calcinha seja indicado para os iniciantes, que nunca usaram outros tipos antes. Ele não é anatomicamente feito para ser assertivo e rápido.

Então, para usar sozinha pela primeira vez ou "para quem está começando"- como diria Suzana Vieira - recomendo outras versões.

Para aqueles que já usam vibradores e sugadores de clitóris com maior frequência, e gostam da ideia de variar, o vibrador de calcinha da Dona Coelha é uma ótima opção para novos estímulos; além de tornar a brincadeira acompanhada mais divertida.

Uma ideia interessante é, por exemplo, você colocar o vibrador, deixar o controle remoto com a outra pessoa, e ir fazer uma tarefa doméstica qualquer, como lavar louça. Entre um copo e um garfo usados para comer a pizza do dia anterior, o item pode ser acionado e tornar um momento corriqueiro em algo prazeroso.

*Com informações de matéria publicada em 08/02/2024

