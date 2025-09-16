Topo

Vendas no varejo dos EUA sobem 0,6% em agosto ante julho

16/09/2025 09h53

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em agosto ante julho, para US$ 732 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 16. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% das vendas no mês passado.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram aumento de 0,7% no confronto mensal de agosto. Na comparação anual, as vendais totais do varejo nos EUA avançaram 5% em agosto.

Os dados mensais de julho foram revisados, passando a mostrar ganho de 0,6% nas vendas totais e acréscimo de 0,4% no resultado sem automóveis.

