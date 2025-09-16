Corpo de ex-delegado-geral de SP vai ser velado na Alesp

O corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, 63, vai ser velado na Assembleia Legislativa do Estado hoje.

O que aconteceu

Velório vai começar às 10h e seguirá até as 15h no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho. O corpo de Ruy passou por autópsia no no IML Central e vai ser encaminhado em seguida.

Após o velório, ex-delegado vai ser enterrado no Cemitério da Paz, no Morumbi. O cemitério fica a pouco mais de 10 quilômetros da assembleia legislativa.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.