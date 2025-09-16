Topo

Notícias

Corpo de ex-delegado-geral de SP vai ser velado na Alesp

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da polícia de São Paulo - 08.fev.2019 - Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da polícia de São Paulo Imagem: 08.fev.2019 - Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 07h53

O corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, 63, vai ser velado na Assembleia Legislativa do Estado hoje.

O que aconteceu

Velório vai começar às 10h e seguirá até as 15h no Hall Monumental do Palácio 9 de Julho. O corpo de Ruy passou por autópsia no no IML Central e vai ser encaminhado em seguida.

Relacionadas

SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o ex-delegado executado

Após o velório, ex-delegado vai ser enterrado no Cemitério da Paz, no Morumbi. O cemitério fica a pouco mais de 10 quilômetros da assembleia legislativa.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

SSP lamentou a morte de Fontes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Colheita do milho de inverno atinge 99,1% da área no País, revela Conab

Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

Ex-delegado geral Ruy Ferraz fontes será velado na Alesp

Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

Partido político japonês vai nomear IA como líder

Chefe de direitos humanos da ONU pede a Israel que "pare a carnificina" na Cidade de Gaza

Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'

'Ruy era delegado que mais sabia do PCC', diz promotor que investiga facção

Trump inicia segunda visita oficial ao Reino Unido, onde protestos são esperados

Ataques russos na Ucrânia matam duas pessoas e incendeiam casas

O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP