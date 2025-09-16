Polícia identifica um dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

Uma pessoa envolvida no assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz foi identificada e é procurada, informou secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

O que aconteceu

Nome do suspeito será preservado para evitar possível fuga, explicou o secretário. A polícia pediu a prisão temporária dele. O homem já teve passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

Identidade do homem foi descoberta com base em digitais colhidas no vidro de um Jeep Renegade, um dos carros usados no crime. Criminosos também deixaram dentro do porta-luvas a placa original do veículo, que tinha sido roubado em São Paulo.

Carro no qual material que identificou suspeito foi encontrado não foi o mesmo usado pelos atiradores. Segundo Derrite, o material foi achado em um veículo que não foi queimado pelos suspeitos, encontrado abandonado ao lado de um carregador de fuzil e de um carregador de pistola a menos de 500 metros do local do crime.

Derrite não disse qual a participação do suspeito no crime. "O que posso falar é que temos a identificação e qualificação. É fundamental que a nós consigamos realizar a prisão para conseguimos realizar a captura de todos os envolvidos".

Entre as motivações analisadas pela polícia estão retaliação do crime organizado e a atuação de Ferraz como secretário em Praia Grande. Ruy era secretário de Administração do município do litoral paulista.

Derrite falou sobre o assunto durante o velório do ex-delegado-geral. O corpo de Ruy foi levado do carro da funerária para dentro do Hall Monumental do Palácio 9 de Julho por policiais do Grupo de Operações Especiais.

Corpo de Ruy Ferraz será velado até as 15h e seguirá para o Cemitério da Paz, no Morumbi, onde será enterrado às 16h.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.