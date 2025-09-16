Uso de pesticidas em vinhedos franceses gera preocupação entre vizinhos dessas plantações

O uso de pesticidas nos vinhedos franceses preocupa moradores, autoridades e os próprios viticultores. Um estudo publicado na segunda-feira (15) pela agência nacional francesa responsável pela saúde pública (Santé Public France) e pela ANSES (Agência Nacional de Segurança Sanitária) mostra que os vizinhos dessas plantações estão particularmente expostos à contaminação.

Em termos de área cultivada, os vinhedos estão entre as plantações mais tratadas com pesticidas, ao lado de maçãs, batatas e flores. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2019 foram aplicados, em média, 18 tratamentos por ciclo de cultivo, incluindo substâncias permitidas na agricultura orgânica. Esse número é inferior ao de 2016 (20 tratamentos), o que pode ser atribuído a condições climáticas mais favoráveis naquele ano.

As videiras são plantas vulneráveis. As parreiras francesas, originárias do Oriente Médio, enfrentam desde o século XIX dois fungos trazidos dos Estados Unidos: o míldio e o oídio.

O míldio, em especial, chegou à Europa por meio da importação de videiras silvestres americanas. Essa introdução desencadeou a disseminação da doença em diversas regiões vitícolas do mundo. Hoje, cerca de 80% dos tratamentos aplicados nas vinhas são fungicidas.

"Esses fungos podem destruir uma colheita", explica Laurent Delière, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola, Alimentar e Ambiental (INRAE). Como evoluem rapidamente, os viticultores precisam recorrer a tratamentos preventivos, ajustados às condições climáticas.

Segundo dados do Senado francês de 2012, a viticultura era responsável por 14,4% das compras de pesticidas, embora ocupasse apenas 3,3% das terras agrícolas. Atualmente, esse número caiu para cerca de 12,7%, refletindo esforços de redução no setor.

Os departamentos vitícolas como Gironde e Marne continuam liderando em volume de compras de pesticidas, embora os tratamentos variem conforme o clima de cada ano.

Agricultura orgânica tem avançado significativamente

Em 2010, apenas 6% dos vinhedos franceses eram orgânicos. Em 2021, esse número chegou a 20%, segundo a SudVinBio e a Agence Bio. No entanto, há sinais de desaceleração recente devido à inflação e à queda no consumo de vinhos orgânicos.

"Estamos alinhados com as recomendações para limitar os tratamentos ao mínimo necessário", afirmou Bernard Farges, presidente do Comitê Interprofissional Nacional do Vinho (CNIV). Ele destacou que, entre 2013 e 2024, houve uma redução de 8,9% no volume de pesticidas comprados, com aumento de 56% no uso de produtos de biocontrole e queda de 38% nos sintéticos.

A indústria aposta no biocontrole ? com microrganismos, feromônios e predadores naturais como aranhas ? e em variedades de uvas resistentes, obtidas por cruzamento com espécies americanas portadoras de genes de resistência. Embora algumas dessas variedades já estejam disponíveis, nem todas se adaptam aos diferentes tipos de solo.

Novos equipamentos de pulverização também ajudam a reduzir a quantidade de pesticidas aplicados. Há ainda pesquisas para eliminar os ovos dos fungos depositados no solo durante o inverno.

E como fica a convivência entre vinhedos e moradores? Desde 2020, a legislação francesa exige uma distância mínima de 10 metros entre áreas de pulverização e residências. Para pesticidas mais perigosos, essa distância pode chegar a 20 metros.

A ONG Générations Futures defende uma distância mínima de 100 metros e pede um plano de proteção para os moradores. "É uma questão de saúde pública", afirma François Veillerette, porta-voz da associação.

(Com AFP)