USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente; milho também tem queda

São Paulo, 16 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou levemente na semana encerrada em 14 de setembro, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). De acordo com a agência, 63% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, queda de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 64%. Conforme o USDA, 41% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 41% há um ano e 40% na média dos cinco anos anteriores. A agência disse também que 5% da safra tinha sido colhida, em comparação a 6% um ano antes e 3% na média de cinco anos.No caso do milho, 67% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 65%. O USDA informou que 85% da safra tinha formado dentes, ante 83% em igual período do ano passado e 86% na média de cinco anos. Além disso, 41% da safra estava madura, ante 43% há um ano e 41% na média. O USDA disse também que 7% da safra tinha sido colhida, em comparação a 8% no ano passado e 7% na média.Em relação ao trigo de primavera, a colheita estava em 94%, ante 91% no ano passado e 92% na média de cinco anos.O USDA informou também que o plantio da safra de trigo de inverno estava em 11%, ante 13% no ano passado e na média.Quanto ao algodão, 52% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, queda de 2 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 39%. A agência disse que 50% da safra tinha abertura de maçãs, ante 53% no ano passado e 49% na média. A colheita estava em 9%, em comparação a 10% há um ano e 8% na média de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.