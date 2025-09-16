Tucanos, tartarugas e macacos resgatados em megaoperação contra tráfico de animais

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (16), 45 pessoas e resgatou centenas de animais na maior operação contra o tráfico ilegal de vida selvagem já realizada no Brasil, o país mais biodiverso do mundo.

Aves de cores vivas, como tucanos e araras, tartarugas, macacos e uma píton estavam entre os 700 animais resgatados e levados a um centro especializado para receber cuidados.

Um comunicado policial indicou que mais de mil oficiais participaram da ação no Rio de Janeiro e em outros estados, que constituiu "a maior operação da história do Brasil de combate ao tráfico de animais silvestres, armas e munições".

A "Operação São Francisco", coordenada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), ocorreu após um ano de investigação sobre a rede de tráfico de animais mais extensa do país.

A organização criminosa responsável teria operado supostamente por décadas, com alguns de seus membros encarregados da caça de animais selvagens em grande escala e outros do transporte deles para centros urbanos para venda.

Um grupo se especializou em primatas, segundo a polícia: caçavam, drogavam e vendiam macacos para outros integrantes da rede.

"Esse tráfico de animais não é apenas crueldade: é um corredor da morte", disse o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Rio, Bernardo Rossi, em um comunicado.

"Muitos morrem antes mesmo de chegarem à venda. Isso mostra a brutalidade desse comércio", acrescentou.

A quadrilha também comercializava armas e munições que eram usadas para cometer outros crimes, de acordo com a polícia.

Os investigadores também identificaram alguns compradores desses animais, que alimentam "toda a cadeia criminosa", apontou a força, sem fornecer mais detalhes.

O tráfico de vida selvagem é um grande desafio no Brasil, com uma estimativa de 38 milhões de animais retirados de seu habitat a cada ano, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.

Noventa por cento desses animais morrem antes de chegar ao comprador final.

