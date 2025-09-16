Trump vai ao Reino Unido para acordo econômico e parcerias com big techs

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve chegar ao Reino Unido hoje para uma visita de estado de três dias, com reuniões para acordos econômicos e investimentos em tecnologia.

O que aconteceu

Países devem anunciar mais de US$ 10 bilhões (mais de R$ 53 bilhões, na cotação de hoje) em acordos econômicos. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters, com base em declarações de autoridades norte-americanas de alto escalão.

Nova parceria em ciência e tecnologia está entre acordos aguardados. Trump será acompanhado por uma delegação de executivos americanos ligados ao setor de tecnologia, entre os quais estão os CEOs da Nvidia Corp. e da OpenAI, conforme adiantou a agência Bloomberg.

Ainda são esperados acordos multibilionários para desenvolver projetos nucleares para alimentar centros de dados de inteligência artificial. Jesen Huang, da Nvidia, e Sam Altman, da OpenAI, devem ser os líderes do anúncio do investimento para os centros de dados no Reino Unido. A CoreWeave Inc., provedora norte-americana de computação, também deverá fazer anúncio de investimento no Reino Unido. Já a BlackRock Inc. deverá anunciar investimento no mercado britânico de data centers, ainda segundo a Bloomberg.

Paralelamente, Reino Unido espera concluir negociações das tarifas sobre aço e alumínio. Os países têm feito acordos positivos em relação ao tarifaço, sendo que a maioria dos produtos britânicos ficou com taxa de 10%, inferior à aplicada à União Europeia. Além disso, condições específicas foram acordadas para setores-chave, como o automobilístico e a agropecuária.

Quem negociará com Trump será o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O republicano e o socialista têm superado suas diferenças e desenvolvido uma boa relação nos últimos meses. As guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza também devem figurar na pauta do encontro.

Agenda de Trump no Reino Unido

Trump chegará a Londres, no fim do dia, acompanhado da primeira-dama Melania. Esta será a segunda visita de estado do republicano ao Reino Unido. A primeira foi em junho de 2019, quando o casal foi recebido pela falecida rainha Elizabeth 2ª. O encontro vai assinalar um feito histórico: a primeira vez que um presidente dos EUA em segundo mandato vai ao Reino Unido em visita de estado.

3.jun.2019 - Rainha Elizabeth II sorri ao lado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump Imagem: Adrian Dennis/AFP

Na manhã de quarta-feira, Trump e Melania serão recebidos pelo rei Charles 3º e pela rainha Camilla para uma conversa no castelo de Windsor. O casal será anunciado por três bandas militares, escoltado por cavaleiros e guardas de honra, e chegará em uma carruagem real. À noite, eles participarão de um banquete no local.

Encontro de Trump com Starmer será na quinta-feira. No final do dia, está prevista uma coletiva de imprensa conjunta. Na sequência, o presidente dos EUA retornará a Washington.

Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

País europeu terá maior operação de segurança desde a coroação do monarca, em 2023. Esquema de segurança especial em visitas de estado é praxe, mas ameaças potenciais levaram autoridades britânicas a aumentar os esforços.

Segurança contará com atiradores de elite e equipes de barco no rio Tâmisa. Segundo as autoridades britânicas, agentes armados de toda a Inglaterra e do País de Gales foram enviados a Londres e a Windsor para reforçar as forças locais durante os três dias em que Trump estará na região.

Espaço aéreo ficará restrito. Serão utilizados drones e helicópteros da polícia para fazer o monitoramento.

Polícia de Vale do Tâmisa, responsável pela região de Windsor, já aumentou patrulha. Em preparação para a visita, desde a semana passada, as autoridades colocaram medidas de segurança adicionais em prática.

*Com informações da Reuters