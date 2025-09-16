Topo

Trump 'provavelmente' se reunirá com Zelensky na próxima semana, afirma Rubio

16/09/2025 06h20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "provavelmente" vai se reunir com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na próxima semana e ainda espera poder negociar um acordo de paz entre Kiev e Moscou, declarou nesta terça-feira o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Trump ameaçou impor sanções à Rússia se o seu presidente, Vladimir Putin, não fizer concessões. Contudo, ele continua sem executar as ameaças, apesar de Moscou ter intensificado os ataques contra a Ucrânia.

Trump manteve "múltiplas conversas telefônicas com Putin, múltiplas reuniões com Zelensky e, provavelmente, terá uma nova reunião na próxima semana em Nova York", onde acontecerá a Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou Rubio aos jornalistas durante sua visita a Israel.

Questionado sobre as negociações de paz, ele afirmou que o magnata republicano "continuará tentando".

"Se a paz for possível, ele quer alcançá-la", expressou, ao mesmo tempo que se mostrou cauteloso: "Em algum momento, o presidente pode chegar à conclusão de que não é possível. Ainda não chegou a esse ponto, mas pode".

Rubio lembrou um número já citado por Trump, segundo o qual a Rússia teria perdido 20.000 soldados somente em julho. 

O presidente americano recebeu seu colega russo há um mês no Alasca, o primeiro líder ocidental a se encontrar com Trump desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. 

"Se de alguma forma (Trump) decidisse se retirar ou sancionar a Rússia dizendo 'acabei', então não sobraria ninguém no mundo capaz de mediar para acabar com a guerra", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

Trump chegou à Casa Branca com a promessa de encerrar a guerra na Ucrânia em um dia, responsabilizando seu antecessor Joe Biden pela invasão russa e criticando os bilhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos destinados a Kiev.

sct/feb/mmy/pc/fp

© Agence France-Presse

