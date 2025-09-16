Topo

Notícias

Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

16/09/2025 08h28

Por Gursimran Mehar e Shivani Tanna

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, processou o New York Times, quatro de seus repórteres e a editora Penguin Random House por pelo menos US$15 bilhões na segunda-feira, alegando difamação e calúnia, e citando danos à reputação, segundo um processo judicial da Flórida.

O processo de Trump cita uma série de artigos do New York Times, um deles um editorial anterior à eleição presidencial de 2024, que dizia que ele era inapto para o cargo, e um livro de 2024 publicado pela Penguin intitulado "Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success".

"Os réus publicaram maliciosamente o livro e os artigos sabendo que essas publicações estavam repletas de distorções repugnantes e fabricações sobre o presidente Trump", de acordo com o processo apresentado na segunda-feira na corte do Distrito Médio da Flórida.

O New York Times e a Penguin não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

As publicações prejudicaram a reputação comercial e pessoal de Trump, causando, assim, danos econômicos maciços ao valor de sua marca e danos significativos às suas perspectivas financeiras futuras, disseram os advogados de Trump no processo.

"O dano ao valor das ações da TMTG (Trump Media and Technology Group) é um exemplo de como a difamação dos réus prejudicou o presidente Trump", disseram seus advogados, citando "um declínio vertiginoso no preço das ações".

As ações da TMTG têm estado sob pressão nos últimos meses, alimentadas por preocupações sobre o fim do chamado período de lock-up relacionado à sua estreia no mercado de ações em março.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

Ex-delegado geral Ruy Ferraz fontes será velado na Alesp

Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

Partido político japonês vai nomear IA como líder

Chefe de direitos humanos da ONU pede a Israel que "pare a carnificina" na Cidade de Gaza

Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'

'Ruy era delegado que mais sabia do PCC', diz promotor que investiga facção

Trump inicia segunda visita oficial ao Reino Unido, onde protestos são esperados

Ataques russos na Ucrânia matam duas pessoas e incendeiam casas

O que se sabe sobre o assassinato de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de SP

Corpo de ex-delegado-geral de SP vai ser velado na Alesp