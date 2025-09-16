Trump mira cidades de prefeitos negros: 'Ação anti-woke para deslegitimar'

Especialistas ouvidos pelo UOL acreditam que o envio da Guarda Nacional em cidades governadas por democratas e prefeitos negros faz parte da estratégia política de Donald Trump. Há uma semana, o presidente dos Estados Unidos anunciou que Chicago será o próximo "alvo", depois de intervenções em Los Angeles e Washington.

O que aconteceu

Especialistas apontam estratégia para deslegitimar autoridades negras e democratas. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de todas as cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.

Isso se conecta tanto à retórica anti-woke, que deslegitima lideranças negras, movimentos por justiça racial e políticas de diversidade, quanto à forma como ele mobiliza sua base eleitoral: reforçando a ideia de que democratas (especialmente se forem lideranças negras) seriam 'fracos' na segurança pública e permissivos com protestos Karina Stange

Trump usa estereótipos raciais e políticos ao sugerir que prefeitos negros não conseguem manter a ordem, explica a professora. "Isso não significa necessariamente que a decisão seja apresentada oficialmente como uma política racializada, ela vem revestida do discurso da 'lei e ordem'. Mas, na prática, reforça a associação entre governos locais liderados por negros, caos urbano e necessidade de intervenção federal".

Medida tem efeito positivo para a base MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.

A questão da segurança é algo que dá apoio, mas a forma de intervenção presidencial cria um cenário de embate com os governadores e prefeitos, que amplia a judicialização e embate jurídico entre as entidades federativas Denilde Holzhacker

Chicago é a próxima

Trump disse que planeja enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago. Ainda não há prazo para que tropas federais entrem em Chicago; o anúncio ocorreu no último dia 2.

Presidente disse que iria resolver "o problema da criminalidade", mas números já indicavam melhora. Chicago registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior. Trump a classificou como a cidade "mais perigosa do mundo, de longe". A cidade de Porto Príncipe, no Haiti, foi a cidade classificada como mais violenta do mundo, com uma taxa de 139,31 homicídios por 100 mil habitantes, segundo ranking da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. As informações referem-se a 2024 e foram atualizadas em fevereiro de 2025.

Um mês antes, ele já havia feito intervenção em Washington e avisado que outras cidades democratas poderiam ser as próximas. Trump mirou cidades como Nova York, Baltimore e Oakland, todas elas com prefeitos negros e democratas. A ação mira o crime, a imigração irregular e pessoas em situação de rua.

Prefeitos reagem à decisão de Trump

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, assinou uma ordem proibindo a polícia da cidade de colaborar com autoridades federais. A decisão tomada em 30 de agosto foi uma resposta à ameaça de Donald Trump de enviar a Guarda Nacional para Chicago. Johnson chamou Trump de "imprudente e descontrolado" e disse que ele é "a maior ameaça à democracia na história do país".

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, disse que não se surpreendeu com o anúncio de Trump. "Embora esta ação de hoje seja perturbadora e sem precedentes, não posso dizer que, dada a retórica do passado, estejamos totalmente surpresos", "Embora esta ação de hoje seja perturbadora e sem precedentes, não posso dizer que, dada a retórica do passado, estejamos totalmente surpresos", afirmou em coletiva de imprensa feita em 11 de agosto.

Bowser disse ainda que Trump está ciente da queda na criminalidade. "Em todas as conversas que tenho com ele, estamos sempre informando o presidente sobre o nosso progresso", afirmou. Ações da Guarda Nacional em Washington começaram em agosto e deve continuar até dezembro de 2025. Em 4 de setembro Washington processou o governo Trump pelo envio da Guarda Nacional à cidade. A ação pede o bloqueio da medida, alegando que ela é inconstitucional e fere leis federais. O caso pode resultar em mais uma decisão judicial contra a tentativa de Trump de expandir o uso das Forças Armadas dentro dos EUA. Os prefeitos de Nova York, Baltimore e Oakland ainda não se pronunciaram sobre a medida. Eric Adams, Brandon Scott e Barbara Lee são do partido democrata.

* Com informações de agências internacionais