Trump mira cidades de prefeitos negros: 'Ação anti-woke para deslegitimar'
Especialistas ouvidos pelo UOL acreditam que o envio da Guarda Nacional em cidades governadas por democratas e prefeitos negros faz parte da estratégia política de Donald Trump. Há uma semana, o presidente dos Estados Unidos anunciou que Chicago será o próximo "alvo", depois de intervenções em Los Angeles e Washington.
O que aconteceu
Especialistas apontam estratégia para deslegitimar autoridades negras e democratas. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de todas as cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.
Isso se conecta tanto à retórica anti-woke, que deslegitima lideranças negras, movimentos por justiça racial e políticas de diversidade, quanto à forma como ele mobiliza sua base eleitoral: reforçando a ideia de que democratas (especialmente se forem lideranças negras) seriam 'fracos' na segurança pública e permissivos com protestos Karina Stange
Trump usa estereótipos raciais e políticos ao sugerir que prefeitos negros não conseguem manter a ordem, explica a professora. "Isso não significa necessariamente que a decisão seja apresentada oficialmente como uma política racializada, ela vem revestida do discurso da 'lei e ordem'. Mas, na prática, reforça a associação entre governos locais liderados por negros, caos urbano e necessidade de intervenção federal".
Medida tem efeito positivo para a base MAGA (Make America Great Again) de Trump, diz professora. Para Denilde Holzhacker, professora de Relações internacionais da ESPM, decisão de Trump mostra uma visão dura no combate ao crime mas pode afastar o apoio de comunidades negras que votaram nele.
A questão da segurança é algo que dá apoio, mas a forma de intervenção presidencial cria um cenário de embate com os governadores e prefeitos, que amplia a judicialização e embate jurídico entre as entidades federativas Denilde Holzhacker
Chicago é a próxima
Trump disse que planeja enviar tropas da Guarda Nacional para combater o crime em Chicago. Ainda não há prazo para que tropas federais entrem em Chicago; o anúncio ocorreu no último dia 2.
Presidente disse que iria resolver "o problema da criminalidade", mas números já indicavam melhora. Chicago registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior. Trump a classificou como a cidade "mais perigosa do mundo, de longe". A cidade de Porto Príncipe, no Haiti, foi a cidade classificada como mais violenta do mundo, com uma taxa de 139,31 homicídios por 100 mil habitantes, segundo ranking da ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal. As informações referem-se a 2024 e foram atualizadas em fevereiro de 2025.
Um mês antes, ele já havia feito intervenção em Washington e avisado que outras cidades democratas poderiam ser as próximas. Trump mirou cidades como Nova York, Baltimore e Oakland, todas elas com prefeitos negros e democratas. A ação mira o crime, a imigração irregular e pessoas em situação de rua.
Prefeitos reagem à decisão de Trump
