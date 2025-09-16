Trump: Fed deveria ser independente e 'ouvir mais as pessoas inteligentes como eu'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 16, que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deveria ser "independente", em meio às tensões do republicano com o BC dos EUA. "O Fed deveria ouvir mais as pessoas. Eles precisam ouvir mais as pessoas inteligentes, como eu. Mas eles devem fazer a própria escolha sobre juros", acrescentou.

Durante fala a jornalistas em frente à Casa Branca, antes de viajar para o Reino Unido, Trump disse que assinou no período da manhã os documentos necessários para seu indicado ao posto de diretor do Fed, Stephan Miran, assumir o cargo.

Miran foi confirmado pelo Senado na noite da segunda-feira. "Vou ligar para ele do Marine One helicóptero presidencial", pontuou.