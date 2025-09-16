Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os militantes do Hamas estarão em "grandes apuros" se usarem os reféns de Gaza como escudos humanos.

Trump fez o comentário enquanto Israel lança uma grande ofensiva terrestre contra a Cidade de Gaza. Ele falou aos repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado ao Reino Unido.

(Reportagem de Andrea Shalal e Steve Holland)