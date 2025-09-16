Topo

Trump alerta Hamas sobre 'graves problemas' se utilizar escudos humanos

16/09/2025 10h26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça-feira (16) que o Hamas enfrentará "graves problemas" se utilizar os reféns israelenses que mantém em Gaza como escudos humanos durante a nova ofensiva de Israel. 

"Vamos esperar para saber o que acontece, porque ouvi que o Hamas está tentando usar o velho truque dos escudos humanos e, se fizerem isso, terão grandes problemas", disse Trump aos jornalistas quando questionado sobre a ofensiva de Israel.

