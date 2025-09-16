Topo

Notícias

Trump afirma que grupo de grandes empresas quer comprar operação do TikTok nos EUA

São Paulo

16/09/2025 11h16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o país chegou a um acordo com a ByteDance e com o governo da China para manter o TikTok em funcionamento no país. "Um grupo de grandes empresas quer comprar o TikTok", disse o republicano.

Ele pontuou que as empresas serão reveladas em breve.

"Vou falar com o presidente Xi Jinping na sexta-feira sobre o TikTok", afirmou Trump em fala a jornalistas na Casa Branca antes de viagem ao Reino Unido.

No país britânico, Trump disse que deve tentar "refinar um pouco" o acordo comercial fechado meses atrás com o país.

"Sou um grande amigo do Rei Charles. Irei lá para vê-lo também", acrescentou o presidente dos Estados Unidos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polícia identificou um dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

Motta decide votar isenção do IR só depois de anistia e blindagem

Incêndio em barco com refugiados sudaneses deixa ao menos 50 mortos na Líbia, diz OIM

Israel bombardeia porto controlado por rebeldes huthis no Iêmen

Pacientes da Alemanha recorrem a aplicativos de saúde e seguradoras cobrem os custos

EUA encerram parceria antidrogas histórica com Colômbia e acusam Venezuela de narcoterrorismo

Pauta de videográficos

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente; milho também tem queda

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Vaticano prepara viagem do papa à Turquia e ao Líbano

Tribunal de paz da Colômbia condena ex-líderes das Farc por sequestros