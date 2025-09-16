Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'

Israel começou hoje o que chamou de "ofensiva principal" na Cidade de Gaza e avança por terra pelo território palestino. Intensos bombardeios também foram ouvidos durante a madrugada.

O que aconteceu

"Não vamos ceder nem recuar". O ministro da Defesa do país, Israel Katz, afirmou nas redes sociais que Gaza está em chamas e que o exército ataca com "punhos de ferro" a região". A nova fase já vinha sendo anunciada há algumas semanas após o gabinete de Benjamin Netanyahu aprovar um plano para expandir o uso da força militar e tomar o controle do território.