Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'
Israel começou hoje o que chamou de "ofensiva principal" na Cidade de Gaza e avança por terra pelo território palestino. Intensos bombardeios também foram ouvidos durante a madrugada.
O que aconteceu
"Não vamos ceder nem recuar". O ministro da Defesa do país, Israel Katz, afirmou nas redes sociais que Gaza está em chamas e que o exército ataca com "punhos de ferro" a região". A nova fase já vinha sendo anunciada há algumas semanas após o gabinete de Benjamin Netanyahu aprovar um plano para expandir o uso da força militar e tomar o controle do território.
Tropas agora avançam em direção ao centro. Israel tem como alvo cerca de 3 mil terroristas do Hamas que diz acreditar ainda viverem no local. Para a operação, o país coordena o setor de inteligência e forças aéreas e terrestres. "Estamos avançando em direção ao centro do território", afirmou um comandante militar. Investigadores afirmam que Israel comete genocídio em Gaza Investigadores dizem que país quer "destruir os palestinos". A Comissão Internacional Independente de Investigação da ONU acusou Benjamin Netanyahu e funcionários do alto escalão do governo. "A Comissão considera que Israel é responsável pela prática do genocídio em Gaza", afirmou Navi Pillay, presidente da Comissão, que não fala em nome da ONU. Os investigadores afirmam na declaração que as autoridades e as forças de segurança israelenses cometeram quatro dos cinco atos genocidas definidos pela Convenção de 1948 para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio: matar, causar danos físicos ou mentais graves, impor deliberadamente condições de vida calculadas para causar a destruição total ou parcial dos palestinos e impor medidas destinadas a impedir nascimentos.
