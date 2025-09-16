Topo

Notícias

Tribunal condena Bolsonaro a pagar indenização de R$1 milhão por comentários racistas quando presidente

16/09/2025 17h40

BRASÍLIA (Reuters) - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos por comentários racistas que fez em quatro ocasiões, entre maio e julho de 2021, quando ocupava a Presidência do país, informou o tribunal.

De forma unânime, os desembargadores do TRF-4 reverteram uma decisão da primeira instância que havia rejeitado a ação, acatando recurso do Ministério Público Federal (MPF).

Contudo, a indenização foi reduzida para R$1 milhão, em comparação com o requerimento inicial de R$5 milhões.

Procurada pela Reuters, a defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a pedido de comentário. A outros veículos, a defesa disse que os comentários em questão do ex-presidente tinham cunho jocoso e não racista, e negou que tivesse interesse em ofender.

A condenação do ex-presidente ocorre no dia em que Bolsonaro foi levado a um hospital em Brasília após passar mal em casa, onde cumpre prisão domiciliar.

Na semana passada, o ex-chefe do Executivo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

(Reportagem de Ricardo Brito)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Médico pecuarista morre após queda de avião que ele mesmo pilotava em MS

Ativistas anti-Trump projetam fotos relacionadas com caso Epstein no castelo de Windsor

Futura/Apex Partners: metade avalia economia como ruim, mas sobe percepção positiva

Futura/Apex Partners: Lula lidera cenários de 1º turno em 2026, mas aparece atrás no 2º turno

Futura/Apex Partners: Avaliação negativa do governo Lula cresce e chega a 47,9% em setembro

Bolsonaro está isolado em quarto com revista para evitar entrada de celular

Sobe para 17 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

AIEA diz que foram registrados bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

Tucanos, tartarugas e macacos resgatados em megaoperação contra tráfico de animais

Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento alimentar

Wall Street fecha em queda antes da decisão do Fed sobre juros nos EUA