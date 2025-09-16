Topo

Notícias

Tottenham vence Villarreal (1-0) com falha de goleiro brasileiro na 1ª rodada da Champions

16/09/2025 18h44

Com uma falha clamorosa do goleiro brasileiro Luiz Júnior logo no início da partida, o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0 nesta terça-feira (16), em Londres, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Inexplicavelmente, Luiz Júnior desviou para a própria rede um cruzamento aparentemente inofensivo de Lucas Bergvall da direita aos 4 minutos e o placar se manteve inalterado até o fim do jogo. 

Foi o suficiente para o Tottenham conquistar os três pontos em seu retorno à principal competição de clubes por ter conquistado a última Liga Europa, após dois anos de ausência. 

O Tottenham confirmou sua impressionante fase sob o comando do técnico Thomas Frank, contratado junto ao Brentford para substituir Ange Postecoglou em junho. 

Postecoglou foi demitido apenas 16 dias depois de liderar os 'Spurs' à vitória na final da Liga Europa contra o Manchester United, garantindo assim sua vaga na Liga dos Campeões. 

As inúmeras mudanças no Tottenham deram resultado, com três vitórias em seus quatro primeiros jogos na Premier League.

Já o Villarreal disputou 15 partidas contra times ingleses na Champions e ainda busca sua primeira vitória. 

Pelo 'Submarino Amarelo', Nicolas Pépé, que estava de volta a Londres, onde jogou pelo Arsenal, quase empatou com um chute em que a bola foi para fora por pouco.

smg/pm/iga/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Tucanos, tartarugas e macacos resgatados em megaoperação contra tráfico de animais

Wall Street fecha em queda antes da decisão do Fed sobre juros nos EUA

Qarabag surpreende e vence Benfica (3-2) de virada na Champions

'PAC é forma mais republicana de fazer administração pública no País', diz Lula

Com 8 gols no segundo tempo, Juventus e Borussia Dortmund empatam na Champions

Tottenham vence Villarreal (1-0) com falha de goleiro brasileiro na 1ª rodada da Champions

Real Madrid vence Olympique de Marselha (2-1) de virada na estreia na Champions

Partido Republicano prevê convenção incomum antes das legislativas de 2026

Moraes autoriza psiquiatra para Roberto Jefferson, em prisão domiciliar

Aval prévio, voto secreto: entenda PEC que dificulta investigar parlamentar

Flávio Bolsonaro diz que 'não existe anistia meia-bomba'