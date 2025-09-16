Tiro de fuzil quebrou osso de morador em ação que matou ex-delegado-geral

A ação que matou o ex-delegado-geral Ruy Ferraz, em Praia Grande (SP), também atingiu uma mulher de 33 anos e o sobrinho dela, de 20, que estavam com a família em uma calçada do bairro Mirim.

O que aconteceu

A família conversava na frente da residência dos avós por volta das 18 horas de ontem. A avó do rapaz atingido, uma mulher de 56 anos que preferiu não ser identificada, contou ao UOL que os filhos e netos tinham ido visitá-la naquele momento: ''Estamos sempre por aqui, nunca aconteceu nada, estávamos conversando quando tudo começou''.

De início, os moradores pensaram que eram apenas "estalinhos" de crianças da vizinhança. Logo em seguida, no entanto, viram que um carro perseguia outro em alta velocidade, fazendo vários disparos de arma de fogo contra o veículo da frente.

Eles correram para dentro de casa, mas tia e sobrinho foram atingidos. "Quando vimos, eles já tinham sido baleados, estavam ensanguentados se arrastando pelo portão'', lembra a mulher. Os dois foram levados ao Hospital Municipal Irmã Dulce.

Eu estava na hora aqui no meu portão e fiquei em um estado de choque tão grande, parado, vendo aquela correria. Depois que fui me dar conta que minha filha e meu neto tinham sido baleados. Eu nem lembro de quase nada, só lembro de um clarão na rua.

Pai da mulher e avô do rapaz baleados (ele preferiu não se identificar)

O jovem de 20 anos teve o osso da perna quebrado, segundo a família. "O tiro de fuzil fez um estrago muito grande na canela dele. Ele está internado e vai precisar passar por cirurgia e depois por gaiola (sistema de fixação externo)", contou a avó. O UOL também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ter informações sobre o estado de saúde dele, mas ainda não teve retorno.

A tia do rapaz já recebeu alta. A equipe médica informou aos familiares que ela, diferentemente do jovem, foi atingida por balas de pistola. Uma delas atravessou sua perna, enquanto a outra ficou alojada no membro e precisou ser retirada. Agora, ela segue em casa se recuperando.

Tem pessoas ainda achando que a gente tinha alguma participação no crime, elas não sabem o que falam. A gente não pode mais ficar na frente de casa? Fomos vítimas de bala perdida.

Mãe da mulher baleada

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava como secretário de Administração.

Criminosos o perseguiram até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando mais vezes contra ele. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento em que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. De acordo com ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdome.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia não descarta que o crime organizado tenha participação no assassinato. Ruy escapou de uma tentativa de assassinato do PCC em 2010 e era ameaçado, pelo menos, desde 2006, diz o promotor do MP-SP Lincoln Gakiya —que afirmou ainda que ele era o delegado que "mais sabia do PCC".

O crime vai ser investigado na cidade de São Paulo, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e os autores do assassinato devem ser rastreados pelas forças de segurança da capital, mas Dian afirmou que "todos os policiais civis do estado estão convocados para ajudar nas apurações".