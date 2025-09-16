Topo

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 25,5 milhões; confira números e time

16/09/2025 20h14

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas hoje no concurso 2295 da Timemania.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 01-20-27-32-47-74-77.

O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 25,5 milhões.

O time do coração é o São Bernardo-SP; 9.263 apostas vencedoras ganham R$ 8,50.

Houve seis apostas ganhadoras com seis dezenas; cada uma fatura R$ 42.080,07.

210 apostas acertaram cinco números, com um prêmio de R$ 1.717,55 para cada uma.

3.968 jogos vencedores fizeram quatro acertos e levam R$ 10,50.

39.535 apostas com três acertos recebem R$ 3,50.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

