Secador 'viral' da Dyson está com R$ 350 de desconto; confira o nosso teste

O secador Supersonic, da marca inglesa Dyson, se tornou viral em redes como o TikTok com a publicação de vídeos feitos por blogueiras e influenciadoras. A boa notícia é que na segunda edição do Dia de Ofertas UOL o produto está com uma promoção exclusiva.

São quase R$ 350 de desconto, o que faz com que o produto saia por R$ 4.649,07. Para isso, basta utilizar o cupom 'DYSONUOL' no momento da compra para finalizar o seu carrinho.

O Guia de Compras UOL já testou esse modelo de secador multifuncional, conta se vale a pena o investimento e tira dúvidas sobre o produto.

@uol Será que o secador das influencers vale o hype? O Guia de Compras UOL testou o secador das blogueiras: Dyson, famoso na rede ao lado, que promete manter o cabelo saudável com controle inteligente de calor, medindo a temperatura mais de 40 vezes por segundo pra evitar danos e preservar o brilho. Confira o review completo. Curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #guiadecomprasUOL #dyson ? som original - uol

Como esse secador funciona

Potência: 1.300 W

Peso: 680 g

Comprimento do cabo: 2,5 metros

Amperagem da tomada: 20 A

Emite íons negativos para reduzir o frizz

Modo frio com temperatura de 27,7ºC para finalizar o cabelo

Três níveis de ar quente: 60ºC, 80ºC e 100ºC

Controle de ar inteligente, que mede a temperatura mais de 40 vezes para evitar danos causados pelo calor nos fios

Tecnologia Air Multiplier, que amplifica o fluxo de ar, dando mais velocidade e deixando a secagem mais rápida

Inclui cinco acessórios: antifrizz, bico concentrador, difusor, acessório de ar suave e pente de dentes longos

O que gostamos

Fácil de usar. O secador tem um design que deixa o uso bem simples. Há dois botões que determinam, cada um deles, os níveis de temperatura do ar quente, a velocidade da secagem e o modo frio.

Potência e agilidade da secagem. Mais um ponto que se destaca nesse secador é a força do ar. O resultado é um vento bem forte, em uma temperatura que não é excessiva, sendo capaz de secar o cabelo em pouco tempo.

Acessórios com encaixe magnético. Os cinco acessórios que acompanham o Supersonic têm um encaixe magnético. Ou seja, é só encostar na base para ficar firme e iniciar a secagem da maneira que desejar.

Redutor de frizz. Testamos o pente de dentes longos para alisar, o bico concentrador para secar o cabelo usando uma escova e o difusor para modelar cachos cacheados. Mas o que mais chamou a atenção foi o gancho para diminuir o frizz. Ao passar nos cabelos, o efeito é parecido com o de uma chapinha nos fios. O acessório "puxa" os fios para alinhar e deixa o cabelo soltinho.

Modelo Supersonic acompanha cinco acessórios Imagem: Divulgação

Pontos de atenção

Preço salgado. Mesmo que ofereça uma tecnologia avançada, o secador da marca inglesa tem um preço elevado quando comparado com outras marcas mais comuns.

Para quem indicamos

O Dyson Supersonic pode ser uma solução interessante para quem tem uma rotina corrida e busca rapidez para secar, modelar e alisar os cabelos. Mesmo com preço mais elevado, os acessórios tornam o modelo multifuncional e oferecem a possibilidade de fazer diferentes penteados.

Já o acessório antifrizz pode agradar quem gosta de ter os fios bem alinhados sem tem que usar chapinha. O modelo ainda pode ser uma boa opção para quem utiliza secadores com frequência, pois tem tecnologia que evita o calor excessivo e ajuda a proteger os fios de danos.

Por último, o secador tem um baixo ruído. No nosso teste, isso se mostrou um diferencial, devido à presença de cachorro em casa.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.