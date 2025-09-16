Dia de Ofertas UOL: Reno13 F, da Oppo, tem IA avançada e bateria que dura

O celular Reno 13 F 5G, linha intermediária da empresa chinesa Oppo, chegou ao Brasil neste ano com recursos vistos nos smartphones tops de linha da marca, como maior resistência à água e quedas, suporte a diferentes ferramentas de inteligência artificial avançada, visual diferenciado e bateria que dura.

O que gostei

Design diferenciado. Os celulares da Oppo têm se destacado no quesito design, e com o Reno 13 F a marca manteve essa linha. Sua cor lavanda, um lilás suave, traz detalhes na tampa traseira que produzem um efeito elegante quando uma fonte de luz bate no aparelho. Para quem prefere algo mais discreto, há opção na cor grafite.

Dimensões. Outro detalhe que chama atenção no aparelho são as suas dimensões. Ele é mais leve do que o Samsung Galaxy A56 5G, mesmo com uma bateria muito maior, e tão fino quanto o concorrente da marca sul-coreana. Na prática, sua pegada é muito confortável e não incomoda durante o uso por longos períodos.

Alta resistência. O Reno 13 F 5G é um dos poucos do mercado com certificação IP69, que dá mais resistência contra poeira e outros sólidos, submersão em água doce, jatos de água de alta pressão e temperatura. Na prática, você pode tomar uma chuva forte ou levá-lo à praia sem se preocupar, por exemplo. Porém, a Oppo não informa sobre submersão em água salgada.

Reno 13 F 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Com relação a quedas, a fabricante diz que há um sistema de amortecimento e tecnologias de absorção de impactos no vidro e na carcaça, mas vale lembrar que a durabilidade do aparelho depende do uso individual.

Tela com cores vivas. Com 6,67 polegadas e painel OLED, a tela do Reno 13 F 5G é uma das melhores da categoria intermediária, apresentando cores muito vivas, contraste infinito e ótimo brilho, com pico de até 2.100 nits. Isso faz com que ele seja ideal para assistir a vídeos, enxergar conteúdos sob a luz do sol e jogar, por ter 120 Hz de taxa de atualização, que oferece maior fluidez na transição de imagens.

Imagem criada pelo Reno 13 F 5G e foto real Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Muita inteligência artificial para fotos. A ampla variedade de funções com algoritmos é o diferencial do Reno 13 F em relação aos concorrentes da mesma categoria. O aparelho apresenta o AI Studio, conjunto de ferramentas avançadas que permite recriar fotos, aprimorar e personalizar retratos. Veja alguns testes:

AI Reimage: recria imagens existentes em diferentes traços. O algoritmo conseguiu captar o cenário da minha varanda e adaptar em diversos estilos. Porém, quando se trata de pessoas, o software peca em recriar peles mais escuras.

AI Portrait: cria retratos com fotos de pessoas individuais. As imagens são bastante artificiais, mas dá para se divertir com certas criações.

AI Motion: adiciona movimento em fotos estáticas. Funciona com animais de estimação e cenários mais genéricos, como fotos do oceano e de céu com nuvens. Os resultados também são genéricos, mas divertidos.

Apagar automaticamente com IA pessoas de uma foto. Gostei bastante da precisão do algoritmo em identificar as pessoas e a reconstrução da cena.

IA do Reno 13 F 5G tira pessoas da foto Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

IA para melhorar produtividade. O Reno 13 F 5G também possui ferramentas que aprimoram a produtividade, como o "Resumo por AI", que faz uma síntese de páginas da web e documentos em Word ou PDF, algo que vi pela primeira vez no top de linha Galaxy S24. Sua vantagem é que ele funciona no navegador Chrome, enquanto o concorrente está disponível somente no Samsung Internet.

Também possui o Gemini, assistente pessoal do Google que permite tirar dúvidas, escrever e-mails e planejar eventos, por exemplo. Assim como no modelo premium Galaxy S25, o assistente funciona tanto com texto quanto por voz, sendo acionado pelo botão de energia do aparelho.

Funções de IA do Reno 13 F 5G Imagem: Diego Sousa/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bateria dura bastante. Com bateria 5.800 mAh de capacidade e processador Snapdragon eficiente, o aparelho tem duração de bateria maior do que muitos modelos intermediários à venda no Brasil, como Galaxy A36 e Moto G85.

Em meus testes, com redes sociais, ocasionalmente, filmagens em Full HD e jogos — tudo isso conectado ao Wi-Fi — o aparelho aguentou até dois dias de uso moderado. Vale lembrar que a autonomia de bateria é algo relativo, podendo mudar dependendo do usuário.

Desempenho em jogos. Mesmo trazendo um processador Snapdragon relativamente antigo, o Reno 13 F 5G performa bem. Joguei tranquilamente cerca de 30 minutos de Diablo Immortal com gráficos altos e 60 quadros por segundo (fps), e o celular não esquentou.

Vem com acessórios. A Oppo envia na caixa do celular uma capinha de silicone e película já aplicada na tela, o que vem sendo um dos diferenciais das marcas chinesas no Brasil. Isso é interessante porque há pouquíssima variedade de acessórios para o celular por aqui.

Pontos de atenção

Câmeras deixam a desejar. Falta saturação e cores vivas. Além disso, assim como já observei em outros celulares de marcas chinesas, o algoritmo suaviza bastante o rosto por padrão, deixando selfies artificiais.

A câmera ultrawide, por exemplo, peca pela pouca definição, por ter um sensor de 8 MP, apesar de as imagens trazerem maior contraste e saturação. Por outro lado, a câmera macro de 2 MP não funciona bem em qualquer cenário.

Apesar disso, o celular conta com um recurso de câmera bem interessante, que é o modo subaquático. Ele bloqueia os toques da tela evitando ações acidentais embaixo d'água, e altera o controle de captura para os botões laterais. Assim, você consegue tirar fotos submerso com mais facilidade.

Vale lembrar que o conjunto fotográfico do Reno 13 F 5G consiste em:

Principal de 50 MP com estabilização óptica

Lente ultra grande-angular de 8 MP

Lente macro de 2 MP

Frontal de 32 MP

Lentidão na navegação. Embora o Reno 13 F tenha surpreendido positivamente em jogos, seu desempenho no dia a dia não é perfeito. Isso porque o dispositivo apresenta uma certa lentidão ao navegar por aplicativos de redes sociais, como X (ex-Twitter), Instagram e Facebook.

O responsável por esse problema deve ser o processador Snapdragon 6 Gen 1, lançado em 2022, que fica abaixo de modelos da mesma categoria aqui no Brasil, com chips mais atuais. Porém, durante os testes, não percebi engasgos e travamentos mais graves.

Para quem vale a pena?

O Reno 13 F 5G, da Oppo, vale a pena para quem procura um celular intermediário com visual premium, bem resistente e dezenas de recursos de inteligência artificial. São destaques que não vemos frequentemente nessa categoria intermediária, que geralmente traz cortes justamente no software e na construção.

