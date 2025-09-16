Topo

Notícias

Taxas globais de declínio dos campos de petróleo e gás estão aumentando, diz IEA

16/09/2025 08h15

Por Seher Dareen

LONDRES (Reuters) - A taxa natural de declínio da produção dos campos de petróleo e gás do mundo está se acelerando, devido à maior dependência de recursos de xisto e das profundezas da costa, informou a Agência Internacional de Energia nesta terça-feira. Isso significa que as empresas precisarão acelerar o ritmo dos investimentos apenas para manter a produção estável.

O relatório da AIE, que assessora os países industrializados, adverte que, sem investimentos contínuos nos campos existentes, o mundo perderá o equivalente à produção de petróleo combinada do Brasil e da Noruega a cada ano, com implicações para os mercados e a segurança energética, informou a agência em um comunicado.

"Apenas uma pequena parte do investimento em petróleo e gás 'upstream' é usada para atender aos aumentos na demanda, enquanto quase 90% do investimento 'upstream' anual é dedicado a compensar as perdas de fornecimento nos campos existentes", disse o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, no comunicado.

"As taxas de declínio são o elefante na sala para qualquer discussão sobre as necessidades de investimento em petróleo e gás, e nossa nova análise mostra que elas se aceleraram nos últimos anos."

A AIE está sendo criticada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma mudança nos últimos anos para se concentrar na política de energia limpa. Há quatro anos, um relatório da AIE afirmou que não deveria haver nenhum investimento em novos projetos de petróleo, gás e carvão se o mundo estivesse levando a sério o cumprimento das metas climáticas.

Com base em dados de produção de cerca de 15.000 campos de petróleo e gás em todo o mundo, o novo relatório da AIE afirmou que as taxas médias globais de declínio anual pós-pico são de 5,6% para a produção de petróleo convencional e de 6,8% para o gás natural convencional.

A interrupção dos investimentos no setor de "upstream" reduzirá o fornecimento de petróleo em 5,5 milhões de barris por dia a cada ano, segundo a AIE. A cifra de 5,5 milhões de bpd é aproximadamente igual à produção do Brasil e da Noruega juntos.

O declínio do gás natural aumentou de 180 bilhões de metros cúbicos (bmc) para 270 bmc por ano, segundo a AIE.

A partir de 2024, cerca de 80% da produção global de petróleo e 90% da produção de gás natural vêm de campos que ultrapassaram seu pico de produção, segundo o relatório.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Morte de ex-delegado: carros foram roubados em SP e abandonados após crime

[Coluna] Bolsonaro condenado e a dor das vítimas da pandemia

Chanceler alemão diz que acordo comercial com Mercosul precisa entrar em vigor rapidamente

Colheita do milho de inverno atinge 99,1% da área no País, revela Conab

Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

Ex-delegado geral Ruy Ferraz fontes será velado na Alesp

O que se sabe sobre ofensiva de Israel na Cidade de Gaza

Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

Partido político japonês vai nomear IA como líder

Chefe de direitos humanos da ONU pede a Israel que "pare a carnificina" na Cidade de Gaza

Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'