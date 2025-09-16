Topo

Tarcísio diz que ex-delegado não tinha pedido proteção: 'Nós daríamos'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em agenda nesta terça (16) Imagem: Divulgação/Governo de SP
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 18h06Atualizada em 16/09/2025 18h25

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje que o ex-delegado da polícia Ruy Ferraz, assassinado a tiros ontem, não fez nenhum pedido de proteção ao estado.

O que aconteceu

Segundo Tarcísio, não houve pedido formal nem informal do ex-delegado. "Até porque se tivesse nós daríamos", afirmou o governador. "A gente tem algumas autoridades que contam com proteção do Estado. E, toda vez que a gente é demandado, a gente encara isso sempre com muita responsabilidade."

Duas semanas antes de assassinado, o ex-delegado afirmou que estava sem proteção. "Eu não tenho... eu tenho proteção de quê? Moro sozinho aqui, vivo sozinho na Praia Grande, que é o meio deles. Hoje, não tenho estrutura nenhuma", disse em entrevista a um podcast da CBN e do jornal O Globo.

O governador disse que estuda implementar a escolta automática para autoridades que trabalharam no combate ao crime organizado. "É a pessoa se deligar do cargo e ela já contar com um efetivo policial, com escolta e com segurança", explicou Tarcísio. Segundo ele, é preciso "proteger essas pessoas", porque elas podem sair do seu trabalho, "mas a memória do crime fica".

A SSP disse que os delegados geral e o adjunto têm "durante o exercício das funções corpo próprio de segurança". A Secretaria de Segurança Pública afirmou que os ex-delegados podem pedir a escolta.

O ex-delegado era jurado de morte pela facção criminosa. A alta cúpula do PCC havia determinado a morte de Ruy Ferraz há alguns anos, segundo o Ministério Público de São Paulo. Ele trabalhou no caso que prendeu Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e no combate ao Primeiro Comando da Capital no estado.

Tarcísio se referiu o assassinato do ex-delegado como um "crime bárbaro" e disse que os suspeitos "conhecerão o peso da Justiça". O governador disse que ainda não é possível afirmar que o crime foi cometido por uma facção criminosa, mas ressaltou que nenhuma hipótese será afastada. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que duas pessoas suspeitas foram identificadas e são procuradas pela polícia.

Relembre o caso

Ruy Ferraz foi morto a tiros na Praia Grande. Os suspeitos perseguiram o carro em que o ex-delegado estava até bater em um ônibus. Depois, eles desceram do veículo e fizeram mais de 20 disparos contra Ferraz.

O crime ocorreu a poucos quilômetros da prefeitura da cidade. O ex-delegado atuava como secretário de Administração desde 2023. Segundo o delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian, Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

