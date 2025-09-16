Topo

Notícias

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

São Paulo

16/09/2025 11h09

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou como "covarde" a emboscada que resultou na morte do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, nesta segunda-feira, 15, na Praia Grande, litoral paulista.

Tarcísio também reforçou o legado "marcante na Segurança Pública do Estado de São Paulo" deixado por Fontes, em publicação feita nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 16.

"Pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição", disse.

"Foi covardemente assassinado em Praia Grande, onde atuava como secretário de Administração da prefeitura", afirmou ainda o governador de São Paulo.

Ele destacou que os trabalhos continuam para identificar e prender os criminosos responsáveis. "Para que sejam exemplarmente punidos pela Justiça, com todo o rigor da lei."

Como ocorreu o crime?

Fontes foi baleado em uma emboscada, no momento em que saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, no início da noite dessa segunda-feira.

Atualmente, ele era secretário de Administração Pública de Praia Grande e despachou na prefeitura normalmente nessa segunda-feira.

Para promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco) ouvidos pelo Estadão, "tudo indica que foi um crime de máfia".

Outra hipótese investigada pela polícia é a possibilidade de o crime estar ligado a uma licitação na Prefeitura de Praia Grande que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. No começo da noite, um carro suspeito de ter sido usado pelos bandidos foi encontrado em chamas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove