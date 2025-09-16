Suzano vai resgatar títulos de dívida com vencimentos em 2026 e 2027

(Reuters) - A Suzano irá decidiu exercer direito de resgatar a totalidade do saldo do montante principal agregado de títulos de dívida com vencimentos em 2026 e 2027.

A empresa afirmou em comunicado ao mercado enviado na noite de segunda-feira que a subsidiária Suzano Austria irá resgatar os títulos com vencimento em 2026, no valor total em aberto de US$284,9 milhões, em 16 de outubro próximo.

O resgate dos títulos de 2027 será do valor em aberto de US$ 301,74 milhões. Nesse caso, a operação ocorrerá em 22 de setembro.

Os títulos de 2026 têm juros de 5,75% ao ano e os papéis de 2027, 5,5%.

(Por Tiago Brandão)