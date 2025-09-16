Suspeito de assassinar Charlie Kirk nos EUA é acusado de homicídio qualificado

Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk nos Estados Unidos, foi acusado de homicídio qualificado, entre outros crimes, informou nesta terça-feira (16) o promotor de Utah, Jeff Gray, que pedirá a pena de morte para o jovem caso seja considerado culpado.

Robinson, de 22 anos, responderá por sete acusações relacionadas ao crime ocorrido em 10 de setembro, detalhou Gray.

