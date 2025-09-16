Topo

Notícias

Suspeito de assassinar Charlie Kirk nos EUA é acusado de homicídio qualificado

16/09/2025 15h28

Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista de direita Charlie Kirk nos Estados Unidos, foi acusado de homicídio qualificado, entre outros crimes, informou nesta terça-feira (16) o promotor de Utah, Jeff Gray, que pedirá a pena de morte para o jovem caso seja considerado culpado.

Robinson, de 22 anos, responderá por sete acusações relacionadas ao crime ocorrido em 10 de setembro, detalhou Gray.

pr/mr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Entenda as mudanças no aluguel com a Reforma Tributária

EUA oferece recompensa de US$ 5 milhões por membro do cartel de Sinaloa

Moraes não negou existência de 'minuta golpista'; fala foi distorcida

Uso de pesticidas em vinhedos franceses gera preocupação entre vizinhos dessas plantações

No STF, Moraes nega pedido para liberar Mauro Cid de cumprir pena de 2 anos

Centenas de turistas ficaram presos após suspensão de trem peruano com destino a Machu Picchu devido a protestos

"Não faz mais sentido ficar": civis fogem de cidades no leste da Ucrânia, alvos de bombardeios russos

Suspeito de assassinar Charlie Kirk disse a colega que estava "cansado do ódio" do ativista (promotor)

Falas foram 'jocosas', mas não são racismo, diz advogada de Bolsonaro

Quem é o kid preto que escapou do pedido de condenação feito pela PGR

Cartão SUS: CPF será usado como número de identificação