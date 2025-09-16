Stephen Miran toma posse como diretor do Fed, a tempo de participar de reunião

O economista Stephen Miran tomou posse nesta terça-feira, 16, como diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), informou a autoridade monetária em comunicado. Com isso, o dirigente poderá participar da reunião de dois dias do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que anunciará juros na quarta-feira, 17, à tarde.

A nomeação de Miran foi aprovada em votação no Senado na segunda-feira à noite, em placar que refletiu as divisões partidárias da Casa legislativa.

Miran havia sido indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para ocupar o mandato-tampão deixado pela inesperada renúncia da ex-diretora Adriana Kugler.

Em audiência, o economista sugeriu que acumulará o cargo com a presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca, embora pretendesse tirar uma licença não remunerada. O mandato-tampão termina em janeiro do ano que vem.