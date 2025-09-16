Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Morto a tiros em uma emboscada na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, o ex-delegado-geral Ruy Ferraz já havia sido vítima de assalto dois anos antes, quando teve celulares, joias e cartões roubados na Praia Grande.

O que aconteceu

Em dezembro de 2023, Ruy Ferraz Fontes sofreu um assalto a mão armada. Ele e a esposa saíam de um restaurante em Praia Grande quando foram abordados por criminosos. Um dos assaltantes apontou a arma para a cabeça do ex-policial, que entregou celulares, joias, cartões e a moto do casal. Pouco depois, os suspeitos foram presos em flagrante e os bens recuperados.

O delegado relatou preocupação com a exposição do episódio. "Combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo", disse ao Estadão à época.

O assalto de 2023 se soma a uma série de episódios violentos enfrentados por Ruy. Em 2010, quando chefiava o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, investigadores flagraram dois homens armados com fuzil em frente à delegacia. Segundo a polícia, eles estavam de tocaia para assassiná-lo a mando do PCC.

Dois anos depois, em 2012, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato na Via Anchieta. Ruy viajava com uma investigadora da Polícia Civil quando foi fechado por criminosos. Houve troca de tiros, um dos suspeitos morreu e a policial foi baleada no pescoço, ficando 45 dias internada.

Em 2020, o delegado reagiu a uma emboscada de assaltantes no Ipiranga, zona sul da capital. Ele conseguiu atingir um dos criminosos, que fugiu. No ano seguinte, em maio de 2022, sofreu nova tentativa de assalto na Avenida do Estado, mas os ladrões desistiram ao perceber que o carro em que estava era blindado.

Trajetória marcada por riscos

Ruy também enfrentou pressões internas e transferências inesperadas. Em 2010, após divergências com o então secretário da Segurança, Antonio Ferreira Pinto, foi deslocado da 5ª Delegacia de Roubos a Bancos do Deic para o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, zona leste da capital. O distrito era considerado um dos mais violentos de São Paulo e, segundo apuração da Folha de S.Paulo, o delegado chegou a temer pela própria vida.

Nos bastidores, a transferência foi vista como punição. Colegas apontaram que ela ocorreu depois de Ruy denunciar ao Ministério Público que advogados ligados ao PCC pagavam propina a autoridades do sistema penitenciário. Após levar o caso à cúpula da Secretaria da Administração Penitenciária, sofreu represálias e acabou afastado do Deic.

O episódio afetou também sua vida acadêmica. Ele foi alvo de um processo administrativo por supostas investigações paralelas, arquivado posteriormente, mas que lhe custou o cargo de professor de direito em uma faculdade privada.

Mesmo sob desgaste, manteve a reputação de especialista no combate ao crime organizado. Em 2018, foi nomeado delegado-geral pelo governador João Doria, escolha que simbolizou a prioridade do governo no enfrentamento ao PCC.

* Com informações de Estadão Conteúdo e matéria publicada no UOL em 30/11/2018; e da Folha de S.Paulo, publicada em 24/01/2010.