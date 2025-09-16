Como Ruy Ferraz, ex-delegado morto em SP, virou inimigo declarado do PCC

Morto em emboscada no litoral paulista, ex-delegado-geral Ruy Ferraz ganhou fama de inimigo da facção ao investigar patrimônio de Marcola e indiciar a cúpula do PCC.

O que aconteceu

Ruy Ferraz Fontes se tornou alvo do PCC em meados dos anos 2000, quando chefiava o Deic (Departamento de Investigações Criminais) em São Paulo. Foi nesse período que denunciou operações de lavagem de dinheiro de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola. Entre elas estava a compra de uma mansão em Alphaville por valor abaixo do mercado, registrada em nome da mulher e dos sogros do chefe criminoso.

Anos depois, em 2013, a Justiça condenou Marcola, a mulher e os sogros por lavagem de dinheiro. A sentença apontou depósitos fracionados em contas bancárias e a aquisição do imóvel como manobra para ocultar recursos ilícitos. A perda da casa de Alphaville foi considerada uma derrota simbólica para a facção e consolidou Ruy como inimigo declarado do PCC.

Denunciando a cúpula

Além de atingir o patrimônio de Marcola, Ruy foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC em 2006. À frente do Deic, apresentou relatório que ligava diretamente os líderes aos ataques daquele ano, que deixaram mais de 150 mortos em São Paulo. Desde então, passou a figurar como alvo prioritário do grupo.

Naquele período, Ruy pediu o envio de Marcola e outros integrantes para o recém-criado Regime Disciplinar Diferenciado em Presidente Bernardes. O regime, implementado em 2002, previa 22 horas de cela fechada, visitas monitoradas e comunicação restrita, sendo usado como principal instrumento para tentar isolar as lideranças da facção.

O delegado também determinou a prisão de familiares de líderes da facção. Entre elas estavam as mulheres de Cesinha e de Geleião, acusadas de transmitir recados estratégicos de dentro dos presídios para integrantes em liberdade. Para investigadores, essa rede feminina de comunicação era fundamental para a manutenção da estrutura criminosa.

Ameças de morte

Após essas operações, o Ministério Público de São Paulo registrou que Ruy passou a ser jurado de morte pelo PCC. As ameaças não ficaram restritas ao submundo do crime: constaram em relatórios oficiais e serviram de base para reforço da segurança do delegado em alguns períodos de sua carreira.

Transferência para a periferia foi vista como punição. Em 2010, após divergências com o então secretário da Segurança, Antonio Ferreira Pinto, Ruy foi deslocado para o 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, um dos mais violentos de São Paulo. Nos bastidores, a medida foi interpretada como retaliação após ele denunciar que advogados ligados à facção pagavam propina a autoridades do sistema penitenciário.

Pressão constante

A trajetória de Ruy Ferraz foi marcada por atentados e ameaças sucessivas. Em 2010, policiais prenderam dois homens armados de fuzil em frente ao 69º DP, apontados como integrantes de um plano do PCC para matá-lo.

Dois anos depois, sobreviveu a um ataque na Via Anchieta. Ele estava acompanhado de uma investigadora quando foi fechado por criminosos. Houve troca de tiros, um dos suspeitos morreu e a policial foi baleada no pescoço, permanecendo 45 dias internada.

Mesmo diante das ameaças, Ruy foi escolhido para chefiar a Polícia Civil. Em 2018, o então governador João Doria anunciou sua nomeação como delegado-geral, destacando sua experiência no enfrentamento ao crime organizado. A escolha foi interpretada como um recado político de que o combate ao PCC seria prioridade da gestão. No cargo, Ruy comandou a corporação até 2022, período em que reforçou operações contra facções e defendeu maior integração entre polícia e Ministério Público.

Em 2020, voltou a ser alvo em uma emboscada no Ipiranga. Ruy reagiu e chegou a atingir um dos criminosos, que conseguiu fugir. No ano seguinte, em maio de 2022, sofreu nova tentativa de assalto na Avenida do Estado, mas os ladrões desistiram ao perceber que o carro era blindado.

O episódio mais marcante ocorreu em dezembro de 2023, na Praia Grande. Ele e a esposa foram abordados ao sair de um restaurante. Um dos assaltantes encostou a arma em sua cabeça e levou celulares, joias, cartões e a moto do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante. À época, Ruy afirmou: "Combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo".

O assassinato do delegado

Ruy Ferraz Fontes foi morto ontem (15) a tiros, em uma emboscada na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O ex-delegado-geral de São Paulo saía de casa quando foi surpreendido por criminosos armados. Segundo a investigação inicial, ele ainda conseguiu reagir e baleou um dos atiradores antes de cair morto.

A ação é tratada pela polícia como um crime planejado. Uma das linhas de apuração aponta a participação da Sintonia Restrita, braço armado do PCC responsável por atentados contra autoridades. Outra hipótese envolve desavenças locais ligadas a uma licitação em Praia Grande. Um carro suspeito de ter sido usado pelos criminosos foi encontrado incendiado horas depois.

* Com informações de Estadão Conteúdo e matérias publicadas no UOL em 30/11/2018 e 14/11/2024; e da Folha de S.Paulo, publicada em 24/01/2010.