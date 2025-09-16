Topo

Sobe para 17 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

16/09/2025 19h10

O saldo de mortos pela explosão de um caminhão carregado de gás na Cidade do México aumentou para 17, com a morte nas últimas 24 horas de mais três pessoas, informou a prefeitura nesta terça-feira (16).

A capital mexicana foi abalada na quarta-feira passada por uma poderosa explosão do veículo que transportava quase 50 mil litros de gás quando circulava pelo populoso distrito de Iztapalapa, na Zona Leste da metrópole.

Segundo o balanço oficial mais recente, 35 pessoas seguem hospitalizadas, enquanto 31 já receberam alta.

De acordo com as investigações da promotoria local, é provável que o acidente tenha sido causado porque o veículo pesado viajava com excesso de velocidade.

As investigações também determinaram que o tanque do caminhão apresentou uma ruptura após se chocar com um objeto sólido, o que permitiu o vazamento do gás e sua combustão.

A prefeita Clara Brugada disse que seu governo buscará regulamentar o trânsito de veículos com cargas perigosas na cidade de 9,2 milhões de habitantes para evitar novas tragédias.

